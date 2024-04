La actitud de Martín de Gran Hermano 2024 con Arturo que generó enojo en sus compañeros

Gran Hermano 2024 lleva más de cuatro meses en vivo y los jugadores que aún siguen en juego dejan todo para llegar a la final. En una semana llena de emociones y sorpresas, Furia debió salir de la casa por unas horas para hacerse estudios médicos e ingresó Arturo, el integrante perruno.

Además, todos los jugadores fueron sancionados por no cumplir las reglas como es la limpieza, orden y el respeto entre ellos, por lo que todos fueron a placa menos Bautista, quien es el líder de la semana.

La presencia de Arturo, sin dudas, cambió a los jugadores, ya que ahora deben limpiar, darle de comer y estar pendientes del perro. Sin embargo, la mascota al parecer ya eligió a su participante preferido y eso generó todo tipo de reacciones entre ellos.

Arturo ya tiene favorito en Gran Hermano

Los celos por la relación de Martín con Arturo de Gran Hermano 2024

El Chino y Arturo entraron en confianza en primer momento, y a partir de ese entonces, el perro sigue a todos lados a Martín, duerme con él, se sienta a su lado y sigue sus pasos. Esto generó celos por parte de sus compañeros quienes le acusan de no dejarle espacio para que ellos también estén con Arturo.

Arturo se encariñó con Martín Ku de Gran Hermano 2024 Foto: Twitter

“El perro no se despega de Martín, algo que era para que disfrute toda la casa. No lo va a disfrutar nadie”, comentó Virginia con lágrimas en los ojos por no poder estar cerca de Arturo.

Mientras otros en el patio, analizaban cómo hacer para que el perro se despegue de Martín. “A ver Chino levántate y ándate, a ver ¿qué hace?”, dijo Darío. A lo que Arturo se levantó y siguió a Martín.

“El perro que tenía que disfrutar la casa es del Chino”, agregó Virginia celosa por la relación de la mascota perruna con Martín.