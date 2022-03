A un mes para el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se dieron a conocer algunos detalles de cómo será la esperada fiesta y los requisitos que deberán cumplir los invitados. Después de dos años en pareja, el periodista y la abogada sellarán su amor con una romántica ceremonia de civil y por Iglesia.

Emocionada por la boda, Marcovecchio cómo se preparan para la especial fecha. “¿Se habrá dado cuenta de que se casa? ¡No sé! Yo se lo recuerdo todos los días”, dijo en tono de chicana contra su futuro esposo en un móvil con Intrusos, y aseguró que el conductor “lleva muy tranquilo” todo lo referido a los preparativos.

“Nos casamos en abril. Estoy súper feliz, feliz, feliz. Nos vamos a casar también por iglesia, lo cual me pone más feliz todavía. Los detalles no van a trascender porque va a ser algo muy íntimo. Eso lo mantendremos en la intimidad”, manifestó.

Jorge Lanata y su pareja, Elba Marcovecchio.

Así mismo contó que detrás de la organización no hay ninguna empresa especializada ni wedding planner, sino que se trata de solo ellos dos con ayuda del personal del salón para definir todos los pormenores del evento. “Faltan un montón de cosas, nos estamos organizando con la gente del lugar. No te voy a decir cuál es, así que no me preguntes”, dijo intrigante, aunque algunos medios especularon que sería en algana sala de eventos en La Plata, ciudad de origen de la letrada.

“Lo vamos a mantener en secreto, como los Montaner. Siempre soñé con ser de los Montaner”, bromeó en refernecia al hermetismo que se mantuvo para el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner. En cuanto a la cantidad de invitados señaló: “Habíamos empezado con 50, algo muy íntimo, pero serán 90, puede llegar a 100. Pero es íntimo”.

Cuáles serán los requisitos para los invitados

Distinto a lo que acostumbran varias figuras de la farándula argentina e internacional, Marcovecchio aclaró que no le pedirán a los presentes que dejen sus celulares. Pero remarcó que se tratará de “una linda comida íntima, prolongada, extensa, relajada y elegante”. En ese sentido sentenció: “Que nadie me venga con un vestido cortito porque no entra”.

Cómo se conocieron Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El periodista y la abogada, quien trabajó en el estudio de Fernándo Burlando, se conocieron en el 2020 y confirmaron su relación en forma pública en noviembre de ese año, cuando ya llevaban tres meses de novios. Ella tiene 43 años, es viuda y madre de dos hijos, Valentino y Allegra.

“¿Qué es lo que me enamoró de Jorge? Porque yo no le digo Lanata, le digo Jorge. Una de las cosas que más me enamoran de él es la capacidad que tiene para sorprender. Es muy empático, no solo conmigo, en general. Jorge tiene una capacidad de entender al otro que muy pocas personas la tienen. Esas cosas me sorprenden. Tiene una capacidad de comprender, de construir... es alguien totalmente constructivo”, confesó.