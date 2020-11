La noticia sobre la relación de Jorge Lanata y la abogada Elba Marcovecchio fue muy inesperada y ocurrió mientras se discutían detalles del divorcio de Valeria Lynch. La encargada de dar a conocer la primicia fue Yanina Latorre durante el programa Los ángeles de la mañana.

Sobre como se enteró de la noticia, Latorre dijo que se los encontró de manera inesperada en el programa “Verdad Consecuencia” de TN: “Ayer fui a un programa en el que también estaba invitado Jorge. En maquillaje comentaban que iba a venir con una chica y como lo conozco y sé que no va con la pareja a ningún lado, dije ‘yo le pregunto’. Ahí me la veo entrar a ella, mi abogada, con un vestido blanco, transparente y unos tacos muy sexy”, contó la panelista.

También agregó Yanina: “Lo miro y le digo: ‘No me digas que esta es tu novia’ y los dos me dijeron que sí. Cuando vas a un programa en TN a las 8 de la noche es porque estás muerto de amor”.

Jorge Lanata estaría de novio de la abogada Elba Marcovecchio. Instagram/lanatatv

Marcovecchio decidió blanquear su relación en el programa de Brito: “Sí, es cierto que salgo con Lanata y estoy enamorada desde el primer día”, alcanzó a contestar Marcovecchio, ruborizada. Y, ante las consultas de las panelistas, amplió: “¿Qué me enamoró de él? Me enamoró todo. De la gente te gusta todo o no te gusta nada. Y de Jorge me gusta todo, desde el día 1”.

Elba Marcovecchio durante el programa de "Los ángeles de la mañana". Captura de pantalla

La letrada se conoció con Lanata por “una cuestión laboral”. “Estaba averiguando por los derechos de imagen y le consulté algo a él”, explicó. Y sostuvo también que, aunque el noviazgo es reciente, el vínculo es “muy intenso”.