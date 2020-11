Tras las fotos que se hicieron tendencia del beso de Lali Espósito con David Victori, el director de la nueva serie de Netflix “Sky Rojo” en la que participa la cantante, muchos de sus fans tenían la duda sobre un nuevo romance.

Las imágenes llegaron después del anuncio de la famosa sobre el fin de su relación de cuatro años con Santiago Mocorrea, el pasado mes de septiembre. La actriz fue consultada por Teleshow sobre el nuevo hombre en su vida y ella respondió:

“Él y mis otros directores de Sky Rojo, que son maravillosos los tres. Cuando estaba con mi idea, por supuesto que iba corriendo a ellos diciendo: ’Che, ¿si hago esto así, con qué lo puedo filmar?’. Obviamente, le preguntaba a los que sabían y me han ayudado mucho, David incluido, que es un gran amigo. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien. Es lo más, es un genio. Y estrenó una peli muy increíble que se llama ‘No matarás’”.

Lali Espósito se encuentra en España grabando una nueva serie para Netflix. Instagram/lalioficial

También agregó: “Que manía la de la sociedad de ver dos personas normal, pasándola bien, y ya casarlos y hacerles tener cuatro hijos”. Por si quedaba alguna duda sobre el actual estado sentimental de Lali, ella quiso dejarlo muy en claro con sus siguientes palabras:

La cantante aseguró que no está de novia con el director. Instagram/lalioficial

“El titular es: ‘¡El nuevo novio’. ¡Pero me muero! ¿Una vez que estoy soltera y ya me encajan otro novio? ¡Escuchame una cosa! Uno no puede estar en paz. Olvidate, no. Somos amigos, somos compañeros. Y él es lo más. Por supuesto que nos queremos mucho y no lo voy a ocultar. Eso sería una estupidez. Vivimos nuestro momento actual con mucho cariño. Pero somos personas que estamos libres. Yo vengo de una relación que fue muy hermosa y que llevó sus años también”.