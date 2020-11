Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain celebraron su primer aniversario de bodas con una noche muy especial que compartieron en sus redes. La sorpresa fue preparada por el empresario como regalo para la modelo.

Sin embargo, no fue el único detalle que tuvo García Moritán con su esposa. Él compartió un video en su perfil de Instagram con varios recuerdos de su relación con Pampita, además de unas tiernas palabras como dedicatoria.

“¡Feliz aniversario amor mío!”, escribió Moritán junto a un relato hablado que hizo en el video: “‘¿No te gusto?’, me preguntás, entre pucheros y seducción, mirándome de perfil mientras me regalás tu caminar. Y yo te miro, siempre te miro. Me gustás tanto mi amor, que me pellizco cada mañana para comprobar si es verdad. Y despierto con vos entre mis brazos”.

La famosa respondió a las palabras del empresario con un mensaje muy especial: “Toda la vida te voy a llenar de besos y abrazos amor mío @robergmoritan. ¡El mejor hombre que me podía tocar! ¡Me diste un año tan espectacular! ¡Que vengan muchos más!”.

Pampita y Roberto García Moritán cumplieron su primer aniversario de casamiento. Instagram/pampitaoficial

La boda de Pampita y García Moritán se celebró el pasado 22 de noviembre de 2019 en el Palacio Sans Souici con unas postales que quedaron de lujo para el recuerdo de los invitados y de los novios en su día especial.