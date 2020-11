Mucho se dijo sobre los meses de cuarentena en los que Jimena Barón y Daniel Osvaldo se mostraron nuevamente juntos, tanto así que la cantante decidió pasar ese tiempo en casa del padre de su hijo Morrison.

Después de varias fotos donde se les veía disfrutar de su compañía, un día todo terminó y se podría decir que volvió a la normalidad. Barón decidió hacer sus maletas y alejarse de la casa de su expareja cuando la cuarentena continuaba.

Jimena Barón y Daniel Osvaldo junto a su hijo Morrison. Instagram/jmena

Según contó Paula Varela al programa Intrusos, el motivo tendría que ver con una fuerte discusión entre los dos famosos: “Ella estaba tranquila empezando esta relación con Osvaldo, contenta y feliz. Pero empezaron las críticas porque le preguntaban ‘¿cómo volvés con él?’. Pero ella se la bancó porque estaba enganchada”.

La relación habría terminado luego de una fuerte discusión. Instagram/jmena

La fuerte pelea entre la cantante y el padre de su hijo tendría que ver con más personas dentro de su reconciliación: “No va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas”.

Jimena Barón se encontraría saliendo con Tucu López. Instagram/jmena

Varela también aseguró que en plena pelea Osvaldo le dijo a Barón: “tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’”.

“Después, agarró sus bolsos y se fue”, aseguró Paula en el programa. Toda una situación que paso desapercibida entre los medios y que tendría que ver con el posible final definitivo de la expareja.