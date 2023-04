Jey Mammón llegó a España y le sorprendió que lo esperaran los medios: “Me siento un poco asediado”

Este miércoles por la noche, Jey Mammón viajó a España para “descansar” del asedio público tras el escándalo que estallara acerca luego de conocerse una denuncia en su contra por abuso sexual. Este jueves, el conductor aterrizó en Madrid y fue recibido por la prensa.

Periodistas de LAM (América) y Socios del espectáculo (El Trece) lo aguardaron en suelo español y le preguntaron cómo se sentía. “Muy bien”, respondió Mammón, que usaba lentes transparentes, remera amarilla, campera de cuero y sin la gorra con la que lo habían fotografiado durante el vuelo.

No obstante, tampoco quiso revelar cuánto tiempo pensaba quedarse, mientras salía del aeropuerto de Barajas. La cronista le preguntó por qué no le dio una entrevista a Ángel de Brito, a lo que respondió: “Porque no me la pidió”.

“Ya hablé demasiado”

Mientras avanzaba en busca de un taxi dijo que iba a poder descansar siempre y cuando lo dejaran los medios. En cuanto a cómo se sentía dijo: “Un poco asediado, porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar”.

Así iba Jey en el avión a Madrid

Admitió que si bien no notaba maltrato de parte de los periodistas (en ese momento puntual), señaló que dijo que “no iba a hablar más” y que por lo pronto esperaba que “lo entiendan”. “No vine a vivir, vine a relajar un poco, porque es como que me escapó del país. Me vine a relajar, si me dejan, me relajo. Si no me dejan, va a ser difícil”, subrayó.

“No voy a contestar nada, ya di todas las notas que tenía que dar. Vine acá a descansar”, enfatizó antes de subir al vehículo. “Si son tan amables, no me busquen más porque no voy a hablar más del tema. Ya hablé demasiado”, concluyó.