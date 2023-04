“Me da mucho dolor”: el descargo de Silvina Escudero, ex panelista del programa de Jey Mammón

La palabra de Silvina Escudero era una de las más esperadas ante la denuncia pública de Lucas Benvenuto a Jey Mammón por abuso y pedofilia, esto a raiz de que la bailarina es ex panelista del programa de televisión Los Mammones y solía ser íntima amiga del conductor.

Recordemos que, en las últimas horas, Jey Mammón tomó las valijas y decidió irse del país. Según informó LAM, el conductor viajó solo a Europa y no tendría fecha de regreso.

Jey Mammón se fue del país.

Ante tal escándalo, Silvina fue buscada por Ángel de Brito para que hiciera su descargo en el programa de América tv, en el cual se le preguntó: “¿Cómo estás viviendo todo esto?”.

Silvina Escudero habló del caso de Jey Mammón.

La también actriz expresó: “Supongo que como todos, no hay mucho que decir, es un tema muy especial, muy particular y todos estamos dolidos, apenados y sorprendidos”.

¿Cuál fue la reacción de Silvina Escudero al ver el video de Lucas Benvenuto?

Luego de expresar su dolor ante la denuncia de abuso y pedofilia por parte de Lucas Benvenutto a Jey Mammón, Silvina Escudero se refirió a qué le sucedió cuando vio el video que publicó aquel: “Vi el video y se me cayeron las lágrimas, cuando lo escuché a Lucas, es un tema que preocupa, que nos atraviesa a todos, que nos gustaría que no sea así, que nos gustaría que haya justicia”.

“Me da mucho dolor la vida de ese chico, tristeza, ojalá que encuentre paz, que se pueda sanar de alguna manera. Toda la vida que contó este chico Lucas, que es abusado desde los 3 años, 4, es una locura su vida, pobre hombre” expresó acongojada la bailarina.

Por último, desde LAM le preguntaron a Silvina si lo había llamado a Jey luego de conocer la denuncia, a lo que ella respondió: “No, ¿tendría que haberlo hecho? No se… realmente yo estoy atravesada con esto, como todos los que fuimos amigos, compañeros tantos años, me siento rarísima, triste”.