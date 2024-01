Gran Hermano 2024: el accionar de las “Furiosas” contra Martín Ku y su familia que generó polémica en las redes

Martín Ku es uno de los 18 participantes que aún continúa en la edición de Gran Hermano 2024, tiene descendencia china y es uno de los jugadores que más memes recibió, debido a su inocente accionar mientras fue líder de la casa dos semanas consecutivas.

Martín pertenece al grupo del “Imperio” formado por él, Lisandro, Sabrina, Manzana y Alan, mientras que las “Furiosas” están conformadas por Juliana, Catalina, Agostina y Carla. Entre ellos no se llevan bien y han protagonizado varios conflictos en la casa más famosa.

En esta oportunidad el grupo de las “furiosas” recibió un gran repudio en las redes sociales, ya que las tildaron de xenófobas por burlarse de Martín Ku y su descendencia china. De todas maneras, otra parte de las redes las defendió porque consideraban la situación un chiste.

En primer lugar, Furia y Catalina le preguntan como se llaman sus papás, quiénes son chinos, y ellas se rieron de los nombres. Entonces, Juliana hizo como que llamó por teléfono a la mamá de Martín y empezó a imitar el idioma chino. Mientras todos se reían, Martín no emitió palabra y se quedó al margen de la situación.

Más tarde, Martín Ku mostró su descontento con sus compañeros más allegados y dijo: “lo que me jode es que hace diez años me hubiera molestado, pero jodeme a mí, no a mi vieja”. Teniendo en cuenta que se burlaron del nombre de su mamá.

Por otro lado, Martín agregó: “no me incomodan los chiste de chinos, pero conmigo, no con mi viejo”. Y Lisandro respondió: “a mi me llegan a tocar a mí mamá y me tengo que ir para no reaccionar”. Además, le dijo que tendría que haberles puesto un freno y que debería acusarlas con “Big Brother”.

¿Quiénes compiten por el liderazgo en Gran Hermano 2024?

En la quinta semana de Gran Hermano 2024, Denisse, Carla, Agostina, Martín, Lisandro y “Furia” son los seis jugadores en pasar a las semifinales de la prueba final. Las semifinales fueron entre Denisse, Martín Ku y Carla, y entre Agostina, Lisandro y “Furia”. Y los finalistas son Martín Ku y Lisandro.