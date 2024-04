Gimena Accardi aclaró por qué probó leche de sus amigas y causó aún más polémica

La actriz argentina Gimena Accardi volvió a la carga sobre un tema polémico. El año pasado durante su participación en el streaming Soñé que volaba por OLGA TV conducido por Migue Granados, sorprendió al confesar que consume leche materna de sus amigas lactantes. Gime fue consultada de nuevo sobre el tema y contó más detalles.

En el mismo programa pero varios meses después, Gimena Accardi, en pareja con el actor Nico Vázquez, volvió a sorprender a sus compañeros y a la audiencia al compartir confidencias sobre su original hábito.

Mientras conversaban sobre canciones de cuna, la actriz rememoró su experiencia con la leche materna. “Pruebo mucho tetas de mis amigas. No es directamente del pezón… Tengo una amiga que hace así (hace un gesto de apretar) directamente y nos moja. Otra amiga me ha puesto así (se señala la mano) y me ha dicho ‘chupá’. Y otra me corta el café”, confesó Accardi.

Aunque sus compañeros mostraron rechazo al hábito, Accardi defendió su gusto por la leche materna, asegurando que es “exquisita” y “dulce”. “Es riquísima. ¿Nunca probaste la leche de Fer? Probala, es deliciosa”, insistió, refiriéndose a la esposa de Granados, Fernanda Otero, madre de sus hijos Bernardita y Benito, que está por cumplir un año.

Gimena Accardi y su predilección por la leche materna

Sobre los orígenes de su hábito, Gimena Accardi aclaró que la movió la curiosidad y la espontaneidad: “Es un poco cierto y un poco mentira. Con esto no me puedo defender mucho”, dijo refiriéndose a que muchas veces los portales sacan de contexto sus declaraciones.

Contundente, Gime concluyó dando sus verdaderos motivos: “Hasta te digo que es mejor que la leche de la vaca. Soy geminiana y lo hice por mera curiosidad. Un día me pregunté qué sabor tendrá y mi amiga me dijo ‘probá’. Tiene gusto dulce. Se puso un poco en la mano y me dio. Lo que no es cierto es que me corto el café, pero porque no tomo. Sino me haría un cortado”.