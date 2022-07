Mena Alexandra Suvari, una estrella de Hollywood, confesó en un entrevista con The Guardian que logró sobrevivir a un abuso sexual cuando era una niña y cuáles fueron los problemas que desencadenó tiempo después. Suvari es recordada por sus participaciones en American Pie (1999), Belleza Americana (1999) y Un perdedor con suerte (2000).

Con motivo para hablar sobre The Great Peace: A Memoir, el libro autobiográfico que lanzó a mediados de 2021, la actriz habló intimidades con el diario británico. En el libro escribió sobre sus vivencias porque necesitaba externar los complicados momentos que la marcaron en su vida.

Mena Suvari de "Belleza Americana". Foto: Archivo

“Fue agridulce porque se sintió hermoso sentirse visto y escuchado, pero fue desgarrador escuchar que otros se identificaron de manera similar. No quería eso para ellos, pero en general me siento muy orgullosa. Siempre esperé que [el libro] pudiera ayudar a crear algún tipo de cambio e iniciar más conversaciones”, declaró.

La protagonista de "Belleza Americana" contó que fue abusada. Foto: AFP/Matt Winkelmeyer/Getty Images

El duro momento que vivió Mena Suvari en su adolescencia

Uno de los momentos que, sin dudas, significó un antes y un después en la vida de Mena fue cuando tenía tan solo 12 años. Entrando a la adolescencia sufrió un abuso sexual por parte de un amigo de su hermano mayor, A. J. Suvari.

Típico de la adolescencia, Suvari quería pertenecer a un grupo y luchaba por ser escuchada e involucrada. Sin embargo, se topó con un abusador sexual que comenzó escribiéndole cartas de amor hasta que la alentó para que iniciara su vida sexual y después abusó de ella en repetidas ocasiones.

Mena Suvari fue una gran estrella de Hollywood en los 90s y 2000s. Foto: Archivo

Lamentablemente, la historia no terminó ahí ya que su agresor sexual difundió rumores dentro del círculo al que pertenecían y hasta la llamó ‘put*’. “Eso me chupó la vida. Creo que fue solo una confirmación exclusiva de que nadie me iba a salvar, nadie iba a hacer nada por mí”, confesó la actriz.

La situación empeoró cuando solicitó atención médica, debido a una infección en la vejiga producto de los abusos sexuales que sufrió, y en vez de recibir apoyo, el docto sólo le dio pastillas anticonceptivas. Sin tomarse el tiempo de investigar las causas de la infección.

“Nunca he querido hablar negativamente sobre cosas que pueden ser muy saludables para otras personas. No me dieron la opción o el permiso para hacerlo, y eso fue lo que fue tan destructivo para mí”, dijo.

La actriz en "American Pie". Foto: Archivo

“Es algo muy complicado cuando experimentas abuso sexual, porque parte de eso es… como, satisfactorio. Pero la otra parte es una auténtica pesadilla, así que estás confundido, no sabes qué es lo correcto. Todo eso todavía me pesa porque nunca tuve la oportunidad de descubrirme de esa manera”, sentenció Suvari.