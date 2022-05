Luego de su destacada participación en los Premios Platino por su protagónico en “El Reino” -que ganó como “Mejor Miniseri”, el Chino Darín vuelve a estar en boca de todos. Esta vez por su acercamiento con Belinda.

El actor y la cantante se toparon casualmente en la alfombra roja del evento y cruzaron miradas cautivantes que despertaron la sospecha acerca de un romance. Lo cierto es que en las últimas horas salió a la luz el video que revela su encuentro antes del inicio de la premiación.

Chino Darín en "El Reino"

Las imágenes circularon a través de TikTok y alcanzaron miles de reproducciones. Los usuarios no tardaron en especular que hay química entre ambos artistas. Según trascendió, antes de verse en los Premios Platino, el Chino y Belindo se habían cruzado en otras tres ocasiones, pero ese día fue “la presentación oficial”.

“¡Nos cruzamos todo el tiempo!”, reconoció sorprendido el protagonista de “Historia de un Clan” mientras la miraba profundamente a los ojos. Por su parte, la intérprete de “Ni Freud, ni tu mamá”, le respondió: “Todo el tiempo encontrándonos”.

Fue cuando el periodista, quien estaba entrevistando a Darín, se sumó a la conversación y presentó a ambos artistas, quienes exclamaron en tono de broma: “Mucho gusto oficialmente”. Pese a las versiones que circularon por las redes, el actor mantiene una relación con Úrsula Corberó, quien participó de “La Casa de Papel”.

El Chino Darín se comparó con su padre Ricardo en la actuación: “Creo que es medio ficticio que haya generado un nombre propio”

Hijo de Ricardo Darín, una de las mayores figuras en cine y televisión de la Argentina, el Chino se animó a desarrollar su propio camino en la actuación. Luego de grandes interpretaciones en “La embajada”, “La reina de España”, “Pasaje de vida”, “El ángel”, “La noche de 12 años”, “Durante la tormenta’, “La odisea de los giles” y ahora en “El reino”, logró ganarse su propio reconocimiento, sin embargo reflexionó: “No sé si haya generado un nombre propio”.

Ricardo y su hijo 'Chino' Darín en San Sebastián tras presentar "La odisea de los giles". (Foto: Juan Herrero/EFE)

Según difundió el portal Expreso, el joven artista se diferenció de su padre: “Somos dos personas muy distintas y críticas”. De todas formas consideró: “No sé si ya lo tenga, creo que es medio ficticio que haya generado un nombre propio, solo la mitad, la parte de El Chino, la otra vino heredada. Me siento privilegiado, aunque no sé si a veces eso sea un problema”.

“Mi padre me aconseja que me retire y que no sirvo para esto. No, eso es mentira (risas). Los consejos que me da dependen de cómo me vea, no siempre son los mismos. A veces me dice: ‘Aquí estuviste como el culo o esa fue una buena escena’. Es sumamente honesto para no mentirme en la cara. No siempre le pido consejos. ¿Debería?”, contó.