La pelea entre Fernando Burlando con Jorge Lanata y su flamante esposa, Elba Marcovecchio, parece no tener fin y cada día que pasa, la polémica es más grande.

Esta vez, el periodista conocido por no tener filtros a la hora de hablar, le respondió al mediático abogado, quien advirtió que llevará a juicio a los recientemente casados por sus dichos contra él.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron por iglesia y civil. (Juani Tesone/ Clarín)

“Ayer (miércoles) el señor Burlando dijo que me va a hacer juicio. Le quiero agradecer mucho esto, me encanta que nos haga juicio, me parece buenísimo. Es una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”, respondió en su programa radial Lanata sin filtro, por Radio Mitre.

Al mismo tiempo, anticipo que su representante será Gabriel Cavallo, exjuez federal y exsocio en Crítica. “En buena hora el juicio y estamos dispuestos a participar de él. Probablemente mi abogado sea Gabriel Cavallo. O sea que nos vamos a comprar pochoclos y nos vamos a divertir en el juicio”, chicaneó.

Fernando Burlando sabe que, en los medios, la abogacía no rinde en su dimensión técnica. (Instagram @burlandofernando)

“Humildemente, le recordamos a Burlando que repase sus textos de Derecho por si los tiene olvidados”, arremetió.

Cómo empezó el conflicto entre Burlando, Lanata y Marcovecchio

La pareja del periodista fue parte del estudio de abogados de Fernando Burlando durante años, y en el casamiento llamó la atención la ausencia del mediático letrado por lo que Marcovecchio salió a aclarar por qué no fue invitado y empezó la polémica.

A través de sus redes sociales, la letrada explicó: “En el contexto de mi boda, tener que aclarar que me fui del estudio por defender mis principios y mi valor como mujer profesional, ¡es horrible! ¿Rogar para que te paguen? Eso no es digno”.

Al mismo tiempo, en diálogo con LAM trató de “cobarde” a su exempleador porque Barby Franco, pareja de Burlando, contó que ninguno de los dos fueron invitados y tampoco sus colegas del estudio, sin comprender los motivos puntuales.

Por su parte, Lanata salió a defender a su pareja y explicó: “Ella se va del estudio de Burlando porque no le pagaba. Nunca sabía cuánto cobraba burlando por izquierda o por derecha y a ella a veces no le tocaba nada o a veces menos de un 5%, cuando en verdad debería haberle tocado un 40%”.