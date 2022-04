Este sábado, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el sí en un campo de Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Tras haber finalizado la ceremonia religiosa y antes de la fiesta en Haras El Dok, los novios hablaron con la prensa.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: Foto JuanTesone/Clarín

“Quiero estar con ella siempre”, expresó el conductor de Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) mientras le sostenía la mano de su mujer y agregó: “Me caso porque nos encontramos, porque quiero estar con ella siempre. Esto podría o no haber pasado. Muchas veces no se trata de buscar. Uno encuentra, no busca”.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: Foto JuanTesone/Clarín

A pesar de que él no es creyente, decidieron sellar su amor a través del culto católico con la presencia del padre Guillermo Marcó, quien fue vocero de Jorge Bergoglio.

“Fue muy lindo. Yo hacía mil años que no iba a la Iglesia y realmente me gustó, me pareció conmovedor lo que dijo, el entorno, lo que Elba dijo de mí, que se yo. Fue realmente muy lindo”, reconoció el comunicador.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: Foto JuanTesone/Clarín

Por su parte, la abogada contó que le sorprendió la propuesta de casamiento. “Yo no esperaba que me propusiera casamiento, pensé que me iba a llevar a Hawaii. Pero igual me gusta más el casamiento”, bromeó.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: Foto JuanTesone/Clarín

El evento tuvo más de 120 invitados, entre ellos varias personalidades del espectáculo y el periodismo. Los compañeros de radio de Lanata estuvieron presentes y hasta compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram partes del festejo. Entre ellos, Marina Calabró, Rolando Barbano, Martín Tetaz y Diego Leuco.