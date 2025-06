El profundo dolor que sufre Fernando Burlando tras la pérdida de un familiar: “Se me rompe el corazón”

Fernando Burlando es un reconocido abogado que es conocido en los medios de comunicación por llevar casos de interés público o famosos, además de su relación con la modelo Barby Franco con quien tiene a su hija menor Sarah. El letrado también es padre de María y Delfina, de su relación anterior.

Fernando Burlando contó el dolor que sufre por la pérdida de un familiar

El famoso abogado tiene un perfil mediático y no solo se conoce su trayectoria profesional, sino que su vida personal tiene repercusión en los medios por su relación con Barby, quien cuenta detalles de la vida en pareja o la crianza de Sarah.

Burlando suele compartir los momentos que pasa con su familia y los acontecimientos especiales que atraviesan tanto buenos como malos. Es por eso que mostró el doloroso presente que viven por una pérdida familiar.

Fernando Burlando junto a Barby Franco y su hija Sarah

“Se me parte el alma, se me rompe el corazón, pero ningún dolor va a superar el recuerdo del amor que nos y me diste. La entrega total a tu familia, la comprensión y sobre todo la alegría que desplegabas, fueron tu misión”, escribió Fernando Burlando junto a la foto de Juani, la madre de su exesposa, de quien el abogado guarda un cariñoso recuerdo.

“En todas las circunstancias posibles ante las que nos puso la vida, siempre fuiste conmigo sin duda la mejor. Siempre me diste ese amor que supiste construir y repartir”, recordó Fernando Burlando a su exsuegra.

“Ya no te mandaré mensajes desde tu radio y programa favorito. Ahora serán directamente al cielo a dónde van los ángeles como vos. Juani esto continúa, excelente encuentro allá, sé que lo deseabas…“, cerró el abogado en un emotivo posteo para recordar a la madre de su exesposa y madre de sus hijas mayores.