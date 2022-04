Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el sí este sábado en Exaltación de la Cruz ante más de 120 invitados, entre ellos famosos y políticos. Ante la ausencia de Fernando Burlando y la especulaciones de los medios, el periodista decidió romper silencio.

Por qué Fernando Burlando y Barby Franco no fueron invitados al casamiento de Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: Vía País

“Yo invito a quien tengo ganas y tambien dejo de invitar a quien tengo ganas. El por qué no había ido Burlando que era tan amigo de mi mujer es porque hace un año que él no habla con Elba”, comenzó diciendo en la apertura de “Lanata Sin Filtro” (Radio Mitre).

Y siguió: “Ella se va del estudio de burlando porque no le pagaba. Nunca sabía cuánto cobraba burlando por izquierda o por derecha y a ella a veces no le tocaba nada o a veces menos de un 5%, cuando en verdad debería haberle tocado un 40%”.

El conductor se refirió a una charla que tuvo este lunes con Ángel de Brito, quien le preguntó si él había incidido en que ella abriera su propio estudio de abogada. “En un punto sí, yo creo que ella lo blanqueaba a Burlando, y si encima lo blanqueaban y no garpaba era como demasiado”, indicó.

Además brindó detalles de las causas que litigaban en el estudio, las cuales se denominan “causas probono” que son las de los artistas. “Yo no sé si ustedes saben pero el 90% de los artistas no garpan y los estudios aceptan esas causas porque imaginan que les da exposición e imaginan que en el futuro esto les da nuevos clientes”.

Foto: captura pantalla

“Si yo tengo que decir qué pienso de Burlando me parece que no es un abogado muy presentable. Yo no sé si ustedes irían a un abogado que va al Bailando o que aparece haciendo pesas en un lugar. Yo en general no eligiría un abogado así”, concluyó.