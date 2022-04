Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron por iglesia y civil este sábado 23 de abril. La pareja lo celebró a lo grande con invitados de lujo como el ex presidente Mauricio Macri y, figuras del espectáculo como Chano, Yanina Latorre, Diego Leuco y Luis Majul, entre otros.

La boda de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Foto: Foto JuanTesone/Clarín

En definitiva, la celebración tuvo más de 120 invitados que se reunieron para conmemorar el amor del ahora matrimonio y festejar la nueva etapa en la que se embarcaron. Fue en esta sintonía que, la pareja salió a hablar tras el civil:

“Quiero estar siempre con ella” comenzaba diciendo Lanata más enamorado que nunca, quien agregaba “Me caso porque nos encontramos, porque quiero estar con ella siempre. Esto podría o no haber pasado. Muchas veces no se trata de buscar. Uno encuentra, no busca”.

Por su parte, la abogada expresaba con mucha emoción “Yo no esperaba que me propusiera casamiento, pensé que me iba a llevar a Hawaii. Pero igual me gusta más el casamiento”. Además, el periodista se refirió a la ceremonia, afirmando que “Fue muy lindo. Yo hacía mil años que no iba a la Iglesia y realmente me gustó, me pareció conmovedor lo que dijo, el entorno, lo que Elba dijo de mí, que sé yo. Fue realmente muy lindo”.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio no vivirán bajo el mismo techo

Una de las preguntas que giraban en torno al matrimonio entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio era si iban a finalmente convivir juntos. Fue de esta forma que el periodista aclaró la situación para evitar cualquier tipo de rumor o suposiciones.

“A nosotros nos funciona vivir en el mismo edificio, pero no en el mismo departamento. Está bueno, porque hay días en los que ella está todo el tiempo conmigo, otros días no, va y viene...” comenzó explicando Lanata.

“No hay nada establecido. Estamos siempre juntos cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo en José Ignacio estuvimos tres meses juntos todo el tiempo. Yo creo que va a seguir así; me parece que está bueno que ella pueda correrse en pijama hasta mi casa o yo hacia la de ella” aseguraba el periodista, quien tuvo el visto bueno de Elba ante su declaración.

Siguiendo con esta línea, la abogada reforzó “Es lindo. Tiene una cuota de romanticismo. Hay veces que yo llego del estudio y me cambio antes de vernos y de cenar juntos, como si fuera una salida. Es divertido, es lindo. No es miedo a la convivencia. Y aunque no lo crean, convivir con Jorge es muy fácil”.