Fernanda Iglesias denunció a Roberto Pettinato por acoso y reveló detalles de su fuerte experiencia

Fernanda Iglesias es una periodista y panelista de espectáculos argentina de 51 años, que comenzó su carrera en la televisión del país con el programa “Duro de domar” y desde entonces, construyó su carrera y trabajó en periódicos y radios. Actualmente, es parte del programa de “LAM” y habla sobre chismes de famosos.

En esta oportunidad, en LAM, Fernanda denunció a Roberto Pettinato, el músico y conductor argentino, con quien compartió elenco en Duro de Domar. Frente a la pregunta de Amalia Granata de si tuvo una relación con Roberto, Fernanda respondió: “Yo no fui novia de Roberto, yo fui acosada por él. Se metía en mi camarín y me ponía la mano en la vagina, como si fuera una violación”.

“Se dijo que yo tenía una relación cuando yo estaba siendo acosada en un camarín en Duro de Domar. Se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado y decían ‘ay, tienen un romance’, y no, señores, yo estaba siendo acosada”, explicó la periodista.

Además, comentó que ella no podía hacer nada, que se le tiraba encima y que esto data entre del 2006 y el 2008, cuando ella tenía 32 años. También explicó que mientras en los medios se hablaba del romance y ella lo negaba porque no podía decir nada. Fernanda contó que en una ocasión le dijo a Roberto: “Que vos quieras, no quiere decir que yo quiera”, y agregó: “Si él quería, ya estaba, vos tenías que querer”.

Siguiendo con las actitudes acosadoras, Fernanda comentó que Pettinato se masturbó en frente de ella, y como ella no sabía qué hacer, le pidió a su novio de ese momento que la acompañe a los programas.

Al final del relato, Fernanda Iglesias contó: “Lo peor de todo es que yo no me daba cuenta. Yo pensaba que era lo que tenía que pasar. Me di cuenta cuando Thelma Fardín contó todo lo que le había pasado, lloré tres días seguidos. Me quiero morir porque me pasó todo eso y no me di cuenta”.