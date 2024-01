Fernanda Iglesias sorprendió a todos con una foto en bikini y al natural: “Solté la panza y me dediqué a ser feliz”.

La periodista Fernanda Iglesias sorprendió a sus más de 100 mil seguidores en las redes sociales al compartir una serie de imágenes en bikini, sin filtros ni retoques, acompañadas de una reflexión valiente y auténtica que resonó con su audiencia en tiempos en donde “las dietas del verano” suelen ser una sensación.

En el posteo Iglesias desafía las convenciones en torno a lo que se espera de las estrellas de la televisión al confesar que no siguió los consejos que tanto resuenan sobre dietas y ejercicios para llegar al verano en su mejor forma. “Así llegué al verano, no hice lo que dicen en la tele: ni cremas, ni polvitos mágicos. Y no pasó nada”, compartió la periodista en el epígrafe de la imagen.

Fernanda Iglesias sorprendió al publicar una foto al natural en la playa. Foto: Instagram.

La reflexión de Fernanda Iglesias no solo se centró en su elección de no sucumbir ante las presiones estéticas, sino que también resaltó un enfoque diferente hacia el bienestar. “Cuidé lo más importante: mi salud mental. Solté la panza y me dediqué a ser feliz. ¿Saben qué? Es por ahí”, enfatizó en su publicación.

"Solté la panza y me dediqué a ser feliz", afirmó la periodista. Foto: desconocido

En un mundo obsesionado con la apariencia física, la periodista puso de manifiesto la importancia de priorizar la salud mental sobre los estándares impuestos. Hacia el final del posteo, la periodista le agradeció a Nazarena Vélez quien también no duda en mostrarse tal cual es.

Rápidamente, el posteo se llenó de corazones en Instagram a la vez que los comentarios positivos de sus seguidores no se demoraron.