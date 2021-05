Luego de casi un año de espera y demoras por el coronavirus, la reunión de la consagrada serie Friends llegará a todos los usuarios de HBO Max el próximo 27 de mayo. Chandler, Phoebe, Mónica, Ross, Rachel y Joey, sumarán un episodio más a sus 236, 17 años después.

El especial se podrá ver en Latinoamérica recién a finales de junio del 2021, ya que la plataforma aún no llegó a nuestro continente. La suscripción al servicio será de 400 pesos.

El episodio se llamará “The one where they get back together” (En el cual vuelven a estar juntos), ya que todos sus episodios comienzan “The one where..”. Allí, los seis actores protagonistas, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt Leblanc, Matthew Perry y Schwimmer, dialogarán sin guión sobre la serie. Se rumorea que cobraron entre 2.5 y 3 millones de dólares cada uno por la grabación.

Sin embargo, no estarán solos. La entrevista será conducida por James Corden, y también habrá invitados especiales de la talla de Justin Bieber, Lady Gaga, BTS, David Beckham. Cindy Crawford, Kit Harrington y Reese Witherspoon, entre otros.

A pesar de que no le darán vida a sus icónicos personajes, el elenco principal hará un recorrido nostálgico junto a los creadores de la serie por las locaciones y sets utilizados en el sitcom original. Además de las entrevistas, se incluirán fragmentos y escenas de los episodios.

En una entrevista con la revista People, los actores contaron que sienten sobre el regreso de Friends. “Me superó la emoción de diez años de recuerdos irremplazables”, explicó Courteney Cox al pisar el estudio 24 de Warner donde grabaron la serie. “Es curioso, cuando nos reunimos es como si el tiempo no hubiera pasado”, dijo LeBlanc en el reportaje.

Aniston se preguntó: “Oh Dios, ¿Cómo vamos a salir de esto vivos, sin llorar hasta que se nos caiga la cara?”. Lisa Kudrow, por su parte, admitió: “Siento que podemos continuar justo donde lo dejamos, y no ha pasado el tiempo”. “¿Dónde está la caja de pañuelos?”, agregó Aniston.

La serie tuvo 10 temporadas, de 1994 a 2004, que estarán disponibles en HBO Max, y juntó más de 20 millones de espectadores. También ganó seis Emmys (con más de 60 nominaciones), un Globo de Oro (10 nominaciones), diez People’s Choice Awards, diez Teen’s Choice Awards, dos SAG Awards y un BAFTA.