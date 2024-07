Exequiel Palacios presentó a su nueva novia a un año de su escandalosa separación

Esta semana comenzarán los cuartos de final de la Copa América 2024 y todos los fanáticos están alentando a la Selección Argentina. Entre los jugadores destacados está Exequiel Palacios, quien tuvo una impecable participación en el partido contra Perú.

Exequiel Palacios, volante de la selección argentina, en el partido ante Perú. (AP)

“El empanada tucumana. Que lindo verte ahí”, destacó Rodrigo Mora, excompañero del jugador, sobre el partido de Palacios contra Perú.

Ahora bien, el próximo 4 de julio la Selección Argentina deberá enfrentar a Ecuador para pasar a cuartos de final. Previo a ese torneo, el jugador quiso pasar tiempo de calidad con su nueva novia.

Así fue la dedicatoria romántica de Exequiel Palacios a su nueva novia

El futbolista compartió tiernas postales con Yamila Gaetano, su nueva novia. La primera fotografía presenta a la pareja en una cita romántica. “Mi cita”, expresó el jugador en una historia de Instagram donde etiquetó a su nueva pareja.

La cita del jugador con su nueva pareja. Foto: @exepalaciosok

Seguidamente, Exequiel Palacios subió otra historia de Instagram el pasado lunes con su pareja en la que se muestran abrazados en un banco de cemento y plantas de decoración. En ese espacio, el jugador volvió a referirse con sumo cariño a su pareja como: “Mi amor”.

Así fue el encuentro del jugador y su novia durante la Copa América 2024. Foto: @exepalaciosok

Exequiel Palacios y su tormentoso divorcio que involucró su medalla del mundial

Pese a su nuevo porvenir amoroso, el futbolista estaría pasando por un complejo divorcio con Yésica Frías, quien lo acusó de humillarla, serle infiel y brindarle violencia verbal y económica.

“Me fue infiel, recibí humillación de parte de él, de su familia. Violencia económica, violencia verbal y casi física del papá y la mamá de él. En un momento él me dejó sin nada”, increpó la exesposa de Palacios hace algunos meses.

En medio de su separación, Frías aseguró haberle vendido la camisa de la Selección que usó contra México y la medalla de campeón del mundo (aunque aclaró que no era la original). “no, no tenía la medalla original, es una réplica. No vendí nada, sí, una remera que es un regalo que él me dio y que estoy en todo derecho de venderla si quiero”, aclaró Frías.

Ante la polémica, una periodista de DSports Radio le consultó al futbolista si tenía consigo su medalla. Ahí, aseveró que su condecoración estaba consigo.

Yesica Frías y Exequiel Palacios tras la consagración del seleccionado argentino. Foto Captura: Instagram/@jesifrias_

“No nos metemos en vidas privadas, pero lo único, ¿la medalla la tenés vos?“, le consultó la periodista, a lo que el jugador respondió: “Sí, la traje para acá para que la puedan ver la familia, los amigos, de hecho fui el otro día a Berlín para luego volver”.