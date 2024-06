“Estoy sufriendo hace un año”, el motivo por el que Jacobo Winograd se someterá a una cirugía

Jacobo Winograd es un empresario, comediante, conductor de radio y actor chileno de 65 años. En la década de los 90 saltó a la fama tras su participación en “Mediodía con Mauro”, donde opinaba sobre el Caso Cóppola. Más tarde, sus recurrentes peleas con Silvia Süller, hicieron que aumentara su popularidad en la Argentina.

JACOBO WINOGRAD

Jacobo Winograd tiene casi 30 años en el mundo del espectáculo y es una celebridad sumamente reconocida por su participación en programas de televisión argentina, por su fría opinión sobre diferentes temas, y por sus peleas mediáticas.

En esta oportunidad, Jacobo Winograb habló con “Socios del Espectáculo” (El Trece) sobre su estado de salud y contó que se tiene que operar. Él explicó que es hipocondriaco, por lo cual está asustado, pero debido a que tiene artrosis severa tiene que someterse a una tercera operación. La cual es muy costosa y tuvo que recurrir a que le presten dinero para realizársela.

“El lunes me operan de la cadera izquierda. Se me infectó un implante hace cuatro días y me comenzaron a dar un montón de medicamentos, ya que no me podían operar con una infección. Lo pudimos solucionar”, explicó Winograb, que se operará en el Sanatorio Otamendi.

“Roberto, un amigo, me prestó plata para pagar la prótesis, que cuesta mucho. No voy a decir la cantidad, pero es muy cara. Mi prepaga me quería dar una nacional y no cubría nada”, agregó, ya que tuvo problemas para qué la prepaga le cubra la prótesis de su cadera izquierda, como le pasa a mucho de los ciudadanos. Teniendo en cuenta los problemas de la medicina prepaga y el gobierno actual.

Las operaciones de Jacobo Winograd

“Yo vengo sufriendo hace más de un año, no puedo caminar, rengueó. Me ponían analgésicos y me la aguantaba”, explicó Jacobo Winograd sobre su operación de la cadera izquierda. De todas maneras, comentó que él ya se operó la cadera derecha por el mismo tema, y que hace nueve años, se operó la modula por una hernia de disco.