Este es el preciado consejo que Pampita le reveló a Julieta Poggio en los Martín Fierro: “No gastes en...”

Julieta Poggio vive su mejor momento de fama, desde que salió de la casa de “Gran Hermano” aprovecha cada programa al que le invitan para sacar a relucir toda su belleza y encanto. En su perfil de Instagram cuenta con millones de fanáticos que esperan tener novedades sobre su vida.

Julieta la descosió en las redes. Foto: Instagram

Luego de presentarse en la alfombra roja de los premios “Martín Fierro”, donde se mostró feliz de poder cumplir unos de sus sueños, además de poder compartir la noche con las celebridades más importantes de la farándula.

Julieta estuvo de invitada en el programa de Fer Dente por “América Tv”, en donde contó las emociones que vivió la noche anterior al cumplir su sueño, su próximo trabajo y como estar en “Gran Hermano” le cambió la vida.

Julieta Poggio en los Martín Fierro Foto: instagram/poggiojulieta

La exhermanita se sorprendió que grandes figuras del espectáculo se acercaron a saludarle durante el evento. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el consejo que le dio Pampita cuando le saludó como inicio de su carrera artística.

“Pampita me daba consejos. ¡Qué lindo fue conocerla! Ella me dijo ‘no compres ropa, no gastes en zapatos. Eso te va a venir solo, ahorrá para un departamento. Aprovecha el momento’”, comentó Julieta a Fer Dente.

La bailarina se mostraba muy feliz de conocer a uno de los grandes referentes de la moda del país, y lo que más le llamó la atención es que la modelo le conocía. Julieta habló muy bien de Pampita y sostuvo: “Me lo dijo con tanta humildad y me pareció tan genuina. La amamos”.

No hay dudas del gran consejo que le dejó la modelo a Julieta en el comienzo de su carrera profesional, un detalle valioso para la exhermanita, quien no para de tener propuestas laborales, para mostrar todo su talento como bailarina, modelo y actriz.