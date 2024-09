¿Es tóxica? Luli Fernández reveló el desopilante pedido que le hizo a su marido: “Si alguna mujer lo abraza...”

Luli Fernández, la reconocida modelo y conductora, se sinceró en una charla íntima con Zaira Nara para La Casa streaming, donde no tuvo problemas en hablar sobre su vida privada y su matrimonio con el abogado Cristian Cúneo Libarona, quien es 18 años mayor que ella.

“Soy muy celosa. Y le dije que si alguna mujer lo abraza y lo saluda, él se quede quietito y no mire a los ojos, porque si le sacan una foto es distinto. Si me quiere cagar, lo va a hacer igual, pero que no salga en todos lados”, expresó Luli, con una mezcla de humor y sinceridad, dejando en claro que, aunque confía en su pareja, prefiere prevenir cualquier malentendido.

La modelo se casó a los 24 años.

Luli Fernández habló sobre su relación con su marido, 18 años mayor

Luli y Cristian se casaron hace nueve años, luego de tres años de noviazgo. Él ya tenía cuatro hijos de una relación anterior, algo que en su momento llamó la atención, ya que ella era muy joven cuando comenzaron su romance. “Cristian me lleva 18 años y tenía muchas criaturas cuando lo conocí, pero yo nunca cumplí un rol que no me correspondía. Jamás me dejó cambiar un pañal de sus hijos”, comentó la modelo, aclarando que su rol en la familia siempre estuvo claro.

Luli también aprovechó para aconsejar a sus seguidoras sobre cómo manejar una relación con una pareja que ya tiene hijos: “Una de las cosas que siempre le digo a mis seguidoras es: ubíquense en su lugar”. Con esta afirmación, dejó en claro que la clave de su relación fue entender los límites y respetar el espacio de los hijos de Cristian.

La modelo tuvo un hijo con su actual pareja.

A pesar de sus confesiones sobre los celos, Luli aseguró que disfruta de su matrimonio con Cúneo Libarona y de la familia ensamblada que formaron junto a su hijo Indalecio, de 5 años. La modelo, quien siempre fue transparente en sus declaraciones, contó que la diferencia de edad entre ellos nunca fue un obstáculo. “Cuando me casé tenía 24 años, era una inconsciente”, bromeó Luli, mostrando que, a pesar de las inseguridades que cualquier relación puede tener, el amor y el humor siguen siendo los pilares de su matrimonio.