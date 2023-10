En medio del escándalo, el papá de Jesica Cirio celebró la “buena vida” de su hija

Tras el escándalo de Martín Insaurralde y Sofía Clerici, quedó envuelta en la polémica Jesica Cirio la exesposa del político y con quién estuvo casada por más de una década y juntos tuvieron una hija Chloé.

Si bien la conductora de “La Peña de Morfi” hace muchos años que está peleada con su papá, y no tiene ningún tipo de contacto con él, más allá de que Horacio Cirio busca sanar la relación y reconstruir el vínculo con su hija.

En microbikini y con look total white: el photo dump de Jesica Cirio desde Ibiza Foto: Instagram/jesicacirio

La opinión del papá de Jesica Cirio sobre su hija

Horacio Cirio estuvo en el móvil para el programa Bien de Mañana para opinar sobre el tema del momento. El padre de la conductora sostuvo: “A mí lo único que me angustia es no poder estar al lado de ella en este momento para darle contención por todas las cosas que está pasando”.

Al ser consultado por el estilo de vida que mantiene la modelo como son las joyas, vacaciones en Europa, vuelos privados, Horacio Cirio expresó qué piensa: “Es su hija no va a sentir envidia por lo que tiene, todo lo contrario. Lo veo bárbaro su buena vida, le hace bien”.

Luego aclaró: “Ella antes de estar casada con el Intendente, tenía un estilo de vida muy bueno, un buen auto, un buen departamento, vivía bien”. En referencia a los bienes que tiene la conductora y que según informó su padre, la modelo ya “tenía antes de casarse”.

“Me da mucha pena el momento que está pasando Jésica, me angustia mucho... pero yo quiero reestablecer el vínculo con todos mis hijos, quiero conocer a mi nieta, pero eso no depende de mí, depende de ella que algún día me lo permita. No quiero decir cosas que puedan herir a la nena, o a nadie”, expresó con angustia Horacio Cirio.