El motivo por el que Barby Silenzi se volvió loca de ira con El Polaco: “Insólito”.

Barby Silenzi y El Polaco comenzaron una relación formal en el año 2016, aunque se habían conocido algunos años atrás. La pareja comenzó su vínculo en medio de una escandalosa separación entre el cantante de cumbia y Silvina Luna, la modelo que acusó a la bailarina de mandarle fotos subidas de tono a su novio.

Poco les importó lo que las personas decían sobre su relación y tras cuatro años de amor intenso, en 2020 recibían en este mundo a su primera hija juntos: Abril. Si bien desde que iniciaron su noviazgo tuvieron que sobrepasar varias crisis, desde que se convirtieron en padres que intentaban mantenerse unidos por su hija.

Barby Silenzi y el Polaco

En 2021 atravesaron una de sus crisis más fuertes e incluso en “Hay que ver”, programa de elnueve, Barby apuntó contra el cantante: “Nos separamos por una huevada, te diría. Celos de parte de él. Sabés que te lo voy a contar porque me harta ya todo este tema. Todo el circo que armó me cansó”.

Barby Silenzi, El Polaco y su hijita, en el cumpleaños de 15 de Sol.

Sin embargo, dos semanas después fue El Polaco quien aclaró en la mesa de Mirtha Legrand que habían decidido darse otra oportunidad. Pero esta vez, la pareja atraviesa una crisis de tal magnitud que parecería no haber vuelta atrás.

La razón por la que Barby Silenzi se enojó con El Polaco

El pasado domingo 5 de noviembre El Polaco estuvo como uno de los invitados en la mesa de “Almorzando con Juana”, el programa de eltrece conducido por Juana Viale. Allí, muy al estilo de su abuela, la conductora le consultó al cantante de cumbia sobre su situación sentimental: “¿Y ahora estás en pareja o estás separado?”.

“Y mirá, vas a ser la primera en saberlo, hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos”, se contestó El Polaco y agregó: “No estamos separados, pero estamos ahí”. “Simplemente no nos estamos poniendo de acuerdo en cosas, no estamos separados, pero estamos ahí”, explicó el cantante.

Barby Silenzi y Karina La Princesita súper amigas en el cumpleaños del Polaco. Foto: Captura de Instagram

La razón por la que Barby estaría enojada es que se habría enterado de su separación por la televisión. Sucede que durante todo el escándalo que rodeó a la final de la Copa Libertadores que se jugó en Brasil y a la que El Polaco asistiría, Silenzi comenzó a postear historias.

En su cuenta personal de Instagram, Barby acusó al cantante de haberla bloqueado en las redes sociales, incluso, de haberle ocultado las historias a las cuentas de sus hijas. “Bloqueó hasta las cuentas de las hijas para que yo no lo pueda ver”, aseguró la bailarina.

El Polaco y Barby Silenzi, juntos y enamorados

En esta línea es que en “Socios del Espectáculo” aseguraron que Silenzi se enteró de que ya no estaba en pareja gracias al programa de Juana Viale. “Se fue de la casa tres días, insólito”, dijo Adrián Pallares y agregó: “Hasta el día de hoy ni la llamó para preguntarle por la hija”.