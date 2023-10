Se filtraron las fotos de alto voltaje que Barby Silenzi vende por 15 dólares

Son muchas las famosas que están sufriendo filtraciones de sus fotos privadas y ahora Barby Silenzi se suma a esa lista. La bailarina vende contenido erótico en la plataforma Divas Play y puede accederse al mismo por una suma de 15 dólares.

A mediados de octubre, otras figuras sufrieron el mismo infierno: Charlotte Caniggia, Mónica Farro, Flor Vigna y Anabel Cherubito son solo algunas de las famosas que comercializan sus fotos esperando que las mismas se mantengan en la intimidad.

Recientemente, Barby se separó de El Polaco y disfruta a pleno de su soltería. Parte de ese tiempo que tiene para sí misma lo pasa sacándose fotos hot para tener una nueva fuente de ingresos en este contexto económico difícil.

Las vende a 15 dólares. Foto: Instagram

En las postales, Silenzi está en su cama o en la ducha, vestida con pantalones ajustados y lencería erótica, de enfermera o incluso completamente desnuda en topless.

En sus posteos, la ex de El Polaco busca impulsar la compra de sus abonos con frases provocativas: “¿Qué hacemos? Te leo en mi chat”, “¿Qué me harías?”, “Me calienta”, “¿Te gusta mi colita?”, “Para que me dediques una”, “En la camita”, “Bailecito para vos”, “Quiero mimos”, “A dormir calentita”.

La separación de Barby Silenzi y El Polaco

El cantante de cumbia pasó unos días en París junto a su hija mayor y parece ser que Barby quedó enojada cuando no la invitaron al viaje. Pese a eso, trascendió que los motivos que llevaron a los novios a separarse, una vez más, son varios.

“Esta separación está confirmada, pero seguramente los protagonistas lo van a desmentir porque siempre hacen lo mismo. Es una ruptura total. Él volvió de viaje con la decisión ya tomada”, informó Juan Etchegoyen en Mitre Live.