El misterioso vínculo entre O.J. Simpson y Khloé Kardashian

O.J. Simpson, el reconocido jugador de fútbol americano de los años setenta, falleció a los 76 años a causa de un cáncer de próstata. Ante su muerte, comenzaron a salir a la luz diferentes polémicas, como fue su caso por el asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y su vínculo con las Kardashians.

Este último comenzó a tener relevancia, dado que los usuarios destacaron que Khloé Kardashian podría ser hija del exjugador americano y no del abogado. De esta manera, se estaría hablando de un posible amorío entre Kris Jenner y Simpson.

Todo lo que sabe sobre la polémica entre O.J Simpson y Kris Jenner

Previo al asesinato de Nicole Brown Simpson, el deportista era sumamente cercano a Kris Jenner por Robert Kardashian, quien fue uno de sus mejores amigos desde que se conocieron en la universidad. La relación era tan fuerte que los hijos de Kardashian le decían tía y tío a la familia Simpson.

O.J Simpson (extrema izquierda) junto a Kris Jenner (izquierda) , Robert Kardashian (derecha) y Nicole Brown, su esposa (extrema derecha) Foto: Exitoina

No obstante, todo cambió cuando comenzó el juicio contra O.J. Simpson por el asesinato de su esposa. En ese momento, Robert Kardashian decidió apoyar a su mejor amigo pese a la dudas de Jenner sobre lo sucedido.

“Antes de que el juicio comenzara, Robert se sentó y nos escribió una carta a mano donde decía: ´Mira, se que no estás de acuerdo con lo que está pasando aquí, pero esto es lo que tengo que hacer por mi amigo´”, reveló Kris Jenner sobre la postura que tuvo Kardashian ante el juicio contra su mejor amigo.

Fue así como la familia Kardashian se dividió en el juicio, con el apoyo de Jenner a la familia de Nicole y el abogado en el estrado de Simpson.

O.J Simpson, exjugador americano que falleció este 11 de abril a los 76 años. Foto: SPORTS

Ahora bien, cuando la familia rompió lazos con Simpson, fue cuando empezaron los rumores de un posible vínculo amoroso entre la empresaria y el deportista. Esto llegó al punto de sentenciar que Khloé Kardashian, la tercera hija de Jenner, en realidad era de O.J Simpson y no del abogado.

Khloé Kardashian, empresaria y celebridad por su reality "Keeping Up with the Kardashians". Foto: Allure

“Publicaron una historia donde decían que me había acostado con O. J Simpson”, destacó la madre de Kim Kardashian con suma molestia en un episodio de Keeping Up With the Kardashians.

Tras hacerse muy conocido el rumor, ambos involucrados debieron recurrir a diferentes medios para negarlo. En el caso de O.J. Simpson, recalcó en sus redes sociales durante 2019 que él nunca tuvo un amorío con la exesposa de su mejor amigo.

“Nunca, y quiero recalcarlo, nunca, de ninguna manera, he tenido interés en Kris... ni romántico ni sexual. Y nunca he recibido señales de que ella tuviera algún interés en mí. Así que estas historias son simplemente falsas. Maliciosas, de mal gusto”, comentó el deportista fallecido.