El Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano se encontraron en la calle y el momento se hizo viral: “Es muy fuerte”.

Si hay un participante que la audiencia de Gran Hermano seguro no olvidará de esta edición de Gran Hermano, sin lugar a dudas es Alfa. Es que cualquier persona que lo vea en la calle seguro se sorprendería y tendría alguna llamativa reacción, tal como le pasó a Sergio “Kun” Agüero.

El exdelantero de la Selección Argentina salió a pasear por Buenos Aires y nunca pensó que se encontraría con uno de los personajes más controversiales de los últimos tiempos de la televisión argentina. El insólito encuentro se produjo en la avenida del Libertador y no dudaron en mostrarlo en las redes.

Muy emocionado y sorprendido por el momento que estaba viviendo, Alfa no dudó en sacar su celular y grabar la memorable situación. “Mirá con quién nos acabamos de encontrar... El Kun Agüero me mira y me dice ‘¿vos sos Alfa?’ Yo no lo puedo creer, esto muy fuerte”, dijo para la cámara.

El Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano tuvieron un encuentro insólito.

Cómo fue el encuentro entre el Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano

“Muy bien, la verdad que muy bien”, le dijo el exdeportista comentándole sobre la estrategia que Alfa utilizó en su paso por Gran Hermano.

A casi diez días de haber sido expulsado, Alfa le consultó si debía volver a participar y Sergio le respondió con su apoyo: “La gente a veces lo toma medio raro, pero yo te entendía, porque sé que lo decías de buena fe. Yo entiendo la buena onda de los chistes, porque soy bastante bromista, puteo , hago todo”.

El Kun Agüero y Alfa de Gran Hermano tuvieron un encuentro insólito.

Fundamentando su modo de actuar dentro de la famosa casa, Alfa aseguró que nunca dijo las cosas en modo agresivo, sino para reírse. A diferencia de esto, el Kun aclaró que él si lo toma agresivamente: “En el chat del Twitch me escriben ‘Kun fracasado’ y yo le digo ‘Chupame la p...’“.

Para no perder la gran oportunidad que se le presentó, el participante de GH comprometió al exjugador y le pidió verse nuevamente por Twitch. “Cuando hacemos un Twitch juntos?”. Cuando quieras, cerró el Kun, con el pulgar arriba, una sonrisa y reiterando la promesa a cámara. “Un día de estos hacemos un Twitch con Alfa”.