El impensado gesto de Pampita con Delfina García Moritán tras su escandalosa separación de Roberto

Hace unas semanas estalló el escándalo cuando comenzaron los rumores de separación entre Pampita y Roberto García Moritán, lo que después fue confirmado por los protagonistas poniendo fin a su matrimonio de 5 años con una hija en común. En el medio del divorcio quedaron los hijos que ambos tenían por separado, pero que formaban una gran familia ensamblada.

Si bien ni Pampita ni Roberto García Moritán quisieron contar los detalles del fin de su matrimonio, ambos señalaron que seguirán siendo familia por Anita, su hija de tres años. Tras el anuncio del divorcio, salieron a la luz diferentes supuestos motivos de la ruptura, ya que antes de esto se veían muy enamorados.

Roberto García Moritán junto a sus hijos Delfina y Santino

Por un lado, hay rumores de infidelidad por parte del ex ministro de la Ciudad de Buenos Aires, pero además se cree que García Moritán estaría vinculado en algunas causas de corrupción. Por su parte, Pampita no quiso hablar y defendió a su ex.

Roberto García Moritán y Pampita con su familia ensamblada y Anita, su hija en común

El guiño de Pampita a Delfina, la hija de Roberto García Moritán

Ahora lo que más llamó la atención es Delfina, la hija de Roberto García Moritán con Milagros Brito, quien hace unos días estuvo en un evento de moda junto a la China Suárez, lo que alimentó los rumores de que estaba todo mal con la exesposa de su papá. Además de que ella mostró su apoyo público al expolítico.

La joven es una influencer en redes sociales y se abre paso en el mundo del modelaje, algo que la unía a la expareja de su padre. A pesar de que por estos días se creía que terminó mal el vínculo, Pampita tuvo un tierno gesto con Delfina que no pasó desapercibido en las redes sociales.

El guiño de Pampita a Delfina, la hija de Roberto García Moritán

La adolescente que da sus primeros pasos en la moda, y que en su momento fue respaldada por Carolina, compartió una foto haciendo publicidad de un evento sobre un perfume al que asistió. Pampita no dudó en comentarle y dejarle su like apoyando la profesión de la hermana de su hija.

“La más linda y buena”, escribió la top model dejando en claro que los hijos no tienen nada que ver con los problemas de los padres. Este gesto fue aplaudido por los seguidores de Pampita.