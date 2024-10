Así fue como Pampita se enteró de la nueva novia de Roberto García Moritán.

Sin lugar a dudas, la ruptura entre Pampita y Roberto García Moritán ha sido uno de los eventos más controversiales del año. Aunque inicialmente lo negaron, finalmente se confirmó en medio de las controversias que rodean al político, que incluyen acusaciones de irregularidades en su trabajo y rumores de infidelidades en su matrimonio con la modelo.

Los rumores sobre una crisis surgieron cuando la modelo empezó a viajar con mayor frecuencia, supuestamente por motivos laborales. La situación se intensificó durante la entrega de los Martín Fierro, donde la pareja se mostró distante y fría. Sin embargo, en un principio, el político rechazó los rumores de separación y aseguró que no había terceros involucrados.

Finalmente, la verdad salió a la luz y se confirmó la separación, lo que avivó aún más la polémica y el escándalo. En medio del proceso de divorcio con Pampita, surgieron rumores de que Roberto García Moritán podría estar iniciando una nueva relación.

Así fue como se enteró Pampita de la nueva relación de Roberto García Moritán

“Tengo testigos presenciales”, aseguró Ángel de Brito en LAM, junto al celular en mano, antes de leer el mensaje de una amiga que es vecina del exmarido de Pampita. “Me escribe X persona y me dice que hubo una gala en la que Moritán estuvo cenando y que la chica de las cervezas del sábado volvió anoche al departamento de Moritán”, explicó.

“Esta nueva novia es la razón de la separación”, afirmó Pepe Ochoa, refiriéndose a una chica de la que aún no hay fotografías. Se sabe que ella entra y sale con frecuencia de la propiedad y ya es una cara familiar para los encargados de todos los turnos.

Qué se sabe de la supuesta novia de García Moritán

Roberto García Moritán.

Las angelitas estaban indignadas al enterarse de que el evento al que asistió Moritán el sábado pasado era para estar con esta mujer. Julieta Argenta recordó lo que le habían contado desde dentro del Gobierno de la Ciudad.

“Hay una chica en particular que a ella le estaba molestando mucho. Así lo decían cuando me dieron la data. Que había una chica del Conurbano en la que él habría estado conviviendo. Conviviendo de esta manera. Pernoctando”, explicó. Más tarde, Marcela Feudale recordó lo que había dicho la mamá de Moritán: que él “había dejado a Pampita” y no al revés.