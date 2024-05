El impactante cambio de Tamara Báez, tras la nueva cirugía estética que se hizo: “Me desperté llorando”

Tamara Báez es una joven de 24 años, que saltó a la fama por ser la pareja de L-Gante, el cantante y referente del género RKT, y con el que tuvo a Jamaica, la única hija de la pareja. A pesar de su separación, ella se ganó un lugar en las redes sociales.

Tamara Báez Foto: Instagram

Actualmente, Tamara Báez tiene 591.000 seguidores en su cuenta de Instagram, y allí realiza diferentes posteos. Primero, los que tienen que ver con su trabajo como influencer, y después, su vida diaria, los momentos con su novio, Thiago Martínez, el crecimiento de su hija Jamaica, y los grandes lujos de su vida.

Tamara Báez antes de la operación Foto: Instagram

Tamara creó una gran comunidad en su cuenta de Instagram y tiene una relación muy cercana con sus seguidores, ya que les cuenta todas las intimidades de su vida. En esta oportunidad, Tamara contó que se realizó una cirugía estética. “Los sueños se cumplen”, escribió y mostró un video de ella antes de la intervención.

Luego, subió una foto en la que su brazo tenía la terapia intravenosa, y explicó: “Salió todo bien”, y luego, su pareja, también publicó una foto junto a Tamara en la camilla y contó que la operación de aumento de senos había salido bien.

A la noche, Tamara subió más historias de Instagram, pero ya desde su casa y con emoción mostró un video con el después de la operación. “Gente, no puedo creer que tengo tetas. Me desperté llorando de la alegría y no caigo. Estoy feliz, la gente que me conoce sabe que yo espere mucho este momento”, dijo al borde la emoción.

El picante comentario de Tamara Báez tras su operación de lolas

Tamara Báez se mostró muy feliz tras realizarse la operación de aumento de pechos. Por lo cual, realizó un posteo en Instagram comunicando esa felicidad. Su novio, Thiago Martínez, se animó y realizó un comentario picante, pero gracioso. Comentó: “Estoy de cumple”, junto a un emoji de globos.