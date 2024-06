El fuerte enojo en vivo de Santiago del Moro con la tribuna en Gran Hermano 2024

Cada vez falta menos para la final de Gran Hermano 2024, en el juego quedan 7 participantes que se disputan por ser el ganador. Pasaron peleas, amistades, rupturas y estrategias juntos a lo largo de la convivencia en estos seis meses.

La semana que pasó fue diferente a todas debido a que ingresaron todos los excompañeros mientras ellos estaban aislados en el SUM. El lunes ingresaron 11 exparticipantes y el martes otros 11.

Estos tuvieron la oportunidad de jugar un poco, recorrer la casa, dejar mensajes y pasar por el confesionario a votarlos. De esta manera armaron una estrategia y mostraron su apoyo a quienes siguen en juego.

Santiago del Moro se enojó con la tribuna de Gran Hermano 2024

El enojo de Santiago del Moro en plena gala de Gran Hermano 2024

Mientras se transmitía el vivo y el conductor estaba en conversación con la casa. Nicolás fue el tercer salado por el público, al darle la noticia, la tribuna presente en el vivo comenzó a gritar mientras Santiago del Moro estaba hablando con los jugadores, lo que está prohibido.

Al pedir silencio, una vez, seguían gritando, volvió a pedir y no paraban los gritos. Por lo que pidió que corten la transmisión para que los jugadores no se enteren de lo que pasa afuera. Sin embargo, la producción no le cortaba la transmisión y seguía en la pantalla de la casa.

Luego, Santiago del Moro logró salir y mostró su indignación con la tribuna: “Si y estoy adentro de la casa, no se puede gritar. Ni por uno ni por otro, ¿estamos?”.

“Si yo estoy dentro de la casa, no grita nadie. Al que le gusta bien y al que no, estás son las reglas. No importa de que lado fue, cuando estoy dentro de la casa, nadie grita por respeto al juego y a los chicos. Porque cualquier grito de más pude repercutir en su cabeza”, expresó enojado Santiago del Moro.