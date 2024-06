Santiago del Moro enfrentó a Mauro por sus críticas a la producción: “El otro día bardeaste por redes”

Gran Hermano 2024 está llegando a su final y cada cosa que pasa en el reality genera expectativas en los fanáticos del programa. En la casa quedan 7 jugadores que están dejando todo para ganarse un lugar en la final, es por eso que los conflictos y las estrategias se notan cada vez más.

La relación entre Santiago del Moro y Mauro tuvo varios idas y vueltas, ya que el conductor fue duramente criticado cuando el jugador estaba en la casa, y había tenido un enfrentamiento fuerte con Furia, en ese momento pidió la palabra, pero el conductor no le había dado.

Luego se volvieron a cruzar en un vivo, más tarde fue eliminado del reality. Lo que parecía que habían hecho las paces y en la vida “real” se llevaban bien como conductor y participante. Sin embargo, la semana pasada todos los exparticipantes tenían la posibilidad de mandarles un mensaje a los jugadores que están en juego.

Mauro y el cruce con Santiago del Moro Foto: Tronk

El cruce entre Mauro y Santiago del Moro en Gran Hermano 2024

Luego de que salieran al aire los saludos, Mauro estalló contra la producción revelando que habían pasado un mensaje que no era, en especial lo que le dijo a Furia. Según confesó el participante su mensaje decía: “Un mensaje para Bautista, para Florencia, que decía que la quería mucho, para Darío, que lo banco un montón. Y decía simplemente que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie y que estoy soltero”.

Ante estos comentarios, Santiago del Moro le hizo frente en la gala en vivo y le planteó la situación: “El otro día bardeaste por redes, te voy a explicar lo que pasó. Hubo muchos segundos mensajes que no salieron. De hecho, el tuyo es uno de los que no salió. ¿por qué no salió? te lo explico. Los mensajes los ve el psicólogo, los mensajes que podían alterar el funcionamiento de la casa no se pusieron al aire”.

“No salieron todos los mensajes, no me hagan montoncito a mí. Escuchá, no salieron todos los mensajes, muchos de los mensajes que se grabaron no salieron todos, o no fueron todos enteros porque podían tirar información o alterar algunas cosas. Digo esto para que la gente no arme unas especulaciones tremendas. Es un simple juego de televisión, chicos. Como siempre les digo, la vida es acá afuera”, agregó el conductor.