El estremecedor audio que Aníbal Lotocki envió tras la muerte de Mariano Caprarola

Aníbal Lotocki es señalado como el principal responsable por la muerte de Mariano Caprarola y los problemas de salud de otros famosos como Silvina Luna y Gabriela Trenchi. En LAM, mostraron audios que el médico envió al familiar de una paciente en los que no se hace cargo por lo que se dice de él en televisión.

Ángel de Brito y Yanina Latorre pasaron un audio que Lotocki envió el viernes 18 de agosto, un día después de la muerte de Caprarola, en el que habla de él como si prácticamente no lo conociera. Cabe resaltar que cuando lo operó, él y el productor de moda eran amigos, pero todo terminó cuando se enteró lo que le había inyectado en el cuerpo.

“Está perfecto que no confíes en mí, a pesar de lo que te dije, que no tiene nada en los glúteos”, dice Lotocki al principio del audio que le habría enviado a la pareja de una paciente y le sugiere que se realice una ecografía para “corroborar que no tiene nada malo”

“Si me vas a creer y le hicieron todos los estudios, te das cuenta que está todo bien, todo perfecto”, resalta en el mensaje en el que habla con voz serena, como si nada ocurriera.

Aníbal Lotocki se desligó de Mariano Caprarola

Más adelante, se refiere a la salud mental de la mujer. “El tema de que esté deprimida y eso por lo que escucha en la tele, imaginate que ya es una cuestión que no puedo hacerme cargo viste...”, expresa.

Mariano Caprarola cuando habló en "Socios del espectáculo" sobre Aníbal Lotocki. (Foto: Captura de pantalla)

“Sé que ella tiene depresión y que toma un montón de medicamentos, pero bueno. De ahí que lo anexes o lo articules con esto, es medio extraño. Tampoco puedo hacerme cargo de todo lo que dicen en la tele, un chico que se muere (por Mariano Caprarola) porque le cortaron una arteria o no sé qué pasó, se desangró, no habla de quién hizo la mala praxis, hablan de alguien... y creo que lo operé hace 13 años”, dice sobre el productor.

“No tengo ni siquiera una denuncia con este muchacho. Esto es todo habladuría de la prensa y tampoco me voy a hacer cargo de eso. Pero bueno... lo importante es que hayas corroborado que no tenga nada raro, que está todo bien”, cerró.