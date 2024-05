El emotivo mensaje de Inés Estévez por el cumpleaños de su hija Cielo: “Me gustaría que leyeras esto pero...”

Inés Estévez no solo se destaca por la gran interpretación de los personajes a los que les dio vida frente a las cámaras de televisión, sino también por la fuerza, determinación y amor con el que lleva la maternidad.

Inés Estévez y Fabián Vena más unidos que nunca. Foto: Web

En 2011, la actriz y su pareja, Fabián Vena, decidieron dar un paso más en su relación y agrandar la familia al adoptar a Vida y Cielo, dos niñas que se convirtieron en sus grandes debilidades y su fuente de felicidad. No obstante, a razón de los comentarios que circulaban en las redes sociales, la artista se vio obligada a aclarar en 2016 que su hija mayor “no es autista, pero tiene una condición madurativa tan compleja como eso. Quizá mayor, porque es inclasificable”, pero para llevar alivio a sus seguidores, anunció que los tratamientos que seguían evolucionaba favorablemente.

Inés Estévez junto a sus dos hijas. Foto: Instagram

Y en esta ocasión, Inés se hizo presente en las redes sociales para celebrar a Cielo que cumplió 14 años con un mensaje extenso, profundo y emotivo en el cual supo transmitir el amor que tiene tanto por ella como por su hermana.

Cuál fue la dedicatoria de Inés Estévez a su hija

“Quienes maternamos y paternamos en discapacidad, muchas veces nos preguntamos cuál es el sentido de la cronología en nuestras niñas y niños, cuáles son las misiones de estas vidas tan por fuera del sistema. Y por momentos nos encontramos frente al sinsentido, o a respuestas carentes de sustancia que invitan al desaliento. Ese desaliento con el que se convive a diario por causa de una organización social que eyecta todo y a todos quienes no adhieran a la norma, suele desmoronarse, también diariamente, frente al titánico esmero que est@s niñ@s y adult@s esgrimen cada segundo de sus vidas para adaptarse a un mundo que no los contempla”, comenzó reflexionando en el posteo.

Y seguido continuó: “De pronto, frente a la desesperanza, descubrimos algo de orden espiritual que lo envuelve todo, otorgándole a sus vidas y a las nuestras un significado mayor. De ello nos aferramos quienes criamos a estos seres monumentales y misteriosos, seres que en esta sociedad cruenta y feroz, esgrimen la indefensión más absoluta como orgulloso mascarón de proa, y su singularidad es el baluarte más preciado. Que no hablen no significa que no entiendan, ni que no sientan, necesiten, prefieran, deseen, elijan o decidan. No l@s relegues, ni subestimes, ni dejes de darles explicaciones, ni desatiendas los más mínimos gestos de anuencia o rechazo hacia algo o hacia alguien. Hay mil modos de comunicarse, y en una sociedad en la que todo el mundo habla pero no dice nada, a veces, personas como Cielo, dicen todo”.

El mensaje de Inés Estévez a su hija por el cumpleaños. Foto: Instagram

Para concluir el escrito, la actriz le dedicó unas palabras exclusivamente a su hija: “Felices 14 hijita. Que alcances tu máximo potencial, el tuyo propio, y que seas feliz en el trayecto. Te amo Kikito. Me gustaría que leyeras esto. Pero sé que no hay necesidad. Vos sabés”.