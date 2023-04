El desesperado pedido de uno de los Wachiturros para poder pagar una nueva operación

Gonzalo Muñoz, vocalista de la banda “Los Wachiturros”, sufrió un terrible accidente en octubre de 2022 cuando realizaba un show en Cochabamba, Bolivia. En su momento, recibió una operación por los traumatismos del golpe, pero ahora necesita nuevamente ayuda para poder pagar una nueva intervención quirúrgica.

El año pasado, “Gonzalito” cayó del escenario de espaldas y se golpeó contra el piso. Rápidamente fue trasladado a un hospital donde se constató que la fuerte caída le generó coágulos en la cabeza.

Los Wachiturros

Así, días después del accidente, sus compañeros pidieron una cadena de oración y organizaron una colecta vía redes sociales para costear la operación de 15 mil dólares. Afortunadamente, Muñoz salió bien de esa costosa intervención, y volvió a la Argentina, pero ahora las cosas se volvieron a complicar.

El cantante de Los Wachiturros necesita ayuda para una segunda operación de cabeza

“Acá Gonzalito, la voz de Los Wachiturros. Les quería comunicar que en Bolivia me caí, en septiembre, octubre, me falta ponerme la placa. Y estaría bueno que me ayuden. Sería un golazo. Sería un golazo”, contó Muñoz a través de su cuenta de TikTok recientemente.

Luego, continuó: “Mi alias es Suerte.trompo.nube , mi nombre sale, Gonzalo Muñoz. Tirate un paso, los quiero mucho chicos”.