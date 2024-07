El apasionado encuentro entre Furia de Gran Hermano 2024 y María Eugenia Ritó

Furia fue una de las jugadoras más comentadas de Gran Hermano 2024. Tras la sorpresiva salida del reality al enfrentarse en un mano a mano con Martín, Juliana disfruta a pleno del exterior y su gran popularidad que adquirió gracias a su imponente personalidad y fuertes peleas.

En medio de su tour por varios programas de entretenimiento como parte de su contrato tras salir del reality, Furia estuvo en Implacables para contar su paso por la casa más famosa del país, y cómo toma los comentarios que se dicen de ella.

Sin embargo, lo más llamativo fue el encuentro que tuvo con María Eugenia Ritó, una estrella de la televisión con una personalidad fuerte y sin pelos en la lengua para decir lo que piensa. Las dos personalidades televisivas tuvieron un desopilante cruce.

Furia de Gran Hermano 2024 se encontró con María Eugenia Ritó y tuvieron un desopilante momento

Furia de Gran Hermano 2024 y María Eugenia Ritó: el impensado encuentro

En medio del cruce en que se va Furia e ingresa la exvedette, las cámaras del programa captaron cuando Ritó tomó la cara de la exparticipante y le da un beso con la boca abierta, lo que generó el grito de los presentes en el piso.

Fiel a su estilo humorístico, Juliana reaccionó con una broma: “Me mata mi novio, ahre que no tenía”. Luego agregó en broma: “Se me fue el macho de la casa, ¿qué querés que hiciera?”.

A lo que María Eugenia Ritó respondió divertida: “Pero mi amor... me tendrían que contratar a mí”. Frente a esto, Juliana le contestó con una desopilante idea: “Pero vos querés entrar a Gran Hermano?”.

“No, yo no”, expresó contundente Ritó. Sin embargo, Furia siguió insistiendo: “Una candidata para Gran Hermano, mirá lo dije ya”.

En pocos segundos el beso de María Eugenia Ritó y Furia se volvió viral y los fanáticos de la ex Gran Hermano reaccionaron divertidos.