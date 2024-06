Furia vs Agostina: ¿la pelea de Gran Hermano 2024 que cambió el rumbo del juego?

Gran Hermano 2024 está por decir adiós. Tras seis meses de debates y discusiones, la casa cerrará sus puertas el 7 de julio con su último jugador.

Ahora bien, previo a conocer quién será el ganador de la edición, se deben rememorar algunos momentos icónicos que cambiaron el rumbo de la casa.

Uno de ellos es la primera gran disputa entre Agostina y Furia. Pese a la amistad que cosecharon en el primer tramo de la competencia, un comentario provocó una disputa que dejaría marca en Gran Hermano 2024.

Así fue la pelea entre Agostina y Furia de Gran Hermano 2024

El hecho ocurrió en febrero de este año, cuando el Big les avisó a unos participantes que recibirían una sanción por haber interactuado con los gritos del exterior. Ahí, Agostina le comentó en tono de broma a Furia que se “portara bien”.

“Pórtate bien”, le expresó la integrante de la policía a su amiga después del regaño que recibió la casa por parte del Big.

El comentario no le cayó del todo bien a Juliana, quien le espetó que no era problema suyo que no le gritaran. Asimismo, aseguró que se estaba creyendo famosa.

Gran Hermano 2024: ¿cómo fue la pelea entre Furia y Agostina que rompió su amistad? Foto: Telefé

“Si a vos no te vienen a gritar no es mi culpa, amiga (...) Pará Agostina, una vez que te vienen a gritar te hacés la famosa. (…) Y dejá de darme órdenes, soberana”, sentenció la hermanita con molestia.

Seguidamente, la disputa siguió en la habitación, cuando Juliana le expresó que ya no quería jugar con ella. Fue ahí cuando Agostina se cansó y lamentó haberla salvado cuando fue líder durante esa semana en Gran Hermano 2024.

“Te voy a decir algo, juego sola. No juguemos más juntas porque no tengo más ganas de que me des órdenes”, increpó la hermanita, a lo que Agostina agregó: “No te hubiese salvado, no te hubiese salvado. Eres una malagradecida”.

La disputa que casi se va a los golpes

Las cosas fueron poco a poco escalando y Agostina le increpó que cuando Juliana estaba de buenas hablaba bien. Por ende, le solicitó que la respetara.

“No te confundas conmigo, yo no soy ninguno de estos (...) No me tengas miedo, pero tenme respeto. ¿Te piensas que porque gritas tengo que cerrar el o…? Te hice un chiste, si tienes la tanga cruzada es problema tuyo”, expresó la oficial a punto de golpear a Juliana.

Finalmente, Juliana tuvo la última palabra al agradecerle por dejarla sola. En ese entonces, la amistad entre las hermanitas llegó a su fin.