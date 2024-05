El abogado de Lucas Benvenuto habló de la “inocencia” de Jey Mammon tras sus dichos

Jey Mammon volvió a aparecer en la televisión en el programa “Almorzando con Juana”, en donde reafirmó su postura de “inocencia” y señaló que es “víctima” del juicio por abuso sexual que le hizo Lucas Benvenuto en el 2020, y del cual la Justicia resolvió la “prescripción”.

Por su parte, Lucas Benvenuto decidió publicar un video en su perfil de Instagram para expresarse sobre los dichos del exconductor en el programa. “Buenas. ¿Cómo están? Perdón que esté con la capucha, pero hace mucho frío en Ushuaia. Les quiero dejar este video simplemente para poder comunicarme con ustedes, todas esas personas que me apoyan y que siempre me hacen llegar su amor para decirles que estén tranquilos, que yo estoy muy bien”, expresó el joven en el video.

Jay Mammon se presentó en la mesa de Juana Viale y habló de la causa de abuso sexual en su contra

“Estoy en el fin del mundo, en Ushuaia, en donde quiero estar, con las personas que deseo estar y más abrazado que nunca, con un escudo humano muy fuerte de amor. No se preocupen, yo ya hace un tiempo decidí no ver más noticias, no actualizarme de nada. Acabo de cumplir, y quiero que sepan esto, una de las primeras metas que puse en la lista para mi vida”, agregó Lucas en el video.

Al final de la publicación, Lucas se refirió a los dichos de Jey Mammon: “Ya no tengo ganas de ponerme esos guantes de boxeo y salir a pelear de nuevo por mi verdad. Me cansé de pelear, pero no me cansé de buscar mi felicidad. Esta sonrisa gigante es la que me merezco. Yo estoy siendo feliz, este es mi camino. No me puedo desconcentrar, tengo que seguir sonriendo mientras otros agarran la lavandina. Estén tranquilos”.

La palabra del abogado de Lucas Benvenuto sobre la causa de abuso sexual en contra de Jey Mammon

Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, dialogó con VíaPaís sobre la denuncia que fue presentada en 2020.

- Con respecto a los dichos de Jey Mammon sobre su inocencia ¿Cómo fue la denuncia y la causa judicial de Lucas Benvenuto?

- Sin que yo tuviera conocimiento por el año 2020 en medio de la pandemia Lucas efectuó una denuncia, en la cual imputó a Juan Martín Rago (nombre de pila de Jey Mammón). La Justicia entendió que la causa estaba prescripta, vale decir que por el tiempo que se denunció, ya había pasado el suficiente tiempo como para someterlo a proceso, razón por la cual se detectó que estaba prescripta la causa y no se pudo investigar.

Yo había representado a Lucas en dos causas o tres causas anteriores en las cuales se obtuvo siempre condenas, donde la Justicia le dio la razón de que todo lo que denunciaba era absolutamente cierto. Luego de eso, Juan Martín Rago emprendió una querella por calumnias e injurias en contra de Lucas Benvenuto, en la cual también ahí obtuvo resultados favorables y básicamente no pudo demostrar y le desestimaron. Por lo cual de alguna manera se entiende que es por el principio que nadie puede ser perseguido dos veces por el mismo delito, no podrá volver a ser dos veces querellado Lucas. Por lo menos eso es una posición de esta parte, así que ahí también Lucas resultó de alguna manera que lo que él decía no pudo ser corroborado por Juan Martín Rago en la Justicia.

El abogado de Lucas Benvenuto explicó cómo fue la causa judicial y a qué se debe la "prescripción"

En cuanto a las causas que representó anteriormente a Lucas en el 2006, Javier Moral señaló que, tras los juicios orales de las causas en 2017, dejó de verlo a él. “Como parte de su sanación se fue a vivir al interior, a Ushuaia y nunca más lo vi hasta que me enteré por los medios de que había hecho su denuncia a Juan Martín Rago y que este después la causa había quedado prescripta y en su momento él había mencionado, que yo había sido el abogado de las causas anteriores. Él dijo ‘cuando fui con mi abogado obtuve condenas, cuando fui solo pensando que me iban a proteger, terminé con una prescripción’ y eso disparó toda esta cuestión que se ventila hoy en los medios”, expresó el letrado a este medio.

- En cuanto a la causa que prescribió ¿me podrías explicar cuál es el fundamento de la Justicia?

- La Fiscalía entendió que el delito tenía una pena de 12 años, reitero: yo en esa causa no participo, pero tengo entendido de que tenía una prescripción, o sea, el Estado no puede perseguir a alguien más allá del vencimiento del máximo de la pena en expectativa, es decir, si una persona es imputada de un delito X que tiene una pena de cinco años, más allá de los 5 años, esa persona queda de alguna manera sin posibilidad de ser perseguida. En este caso, la pena en expectativa que podría haber sido adjudicada eran 12 años, razón por la cual Lucas había efectuado la denuncia a los 14 años, no se podía ir para atrás lamentablemente. La Fiscalía entendió que el máximo de la pena era 12 años.

El abogado de Lucas Benvenuto explicó cómo fue la causa judicial y a qué se debe la "prescripción" Foto: gentile

Sin embargo, hay alguna otra parte de la doctrina que entiende que la pena podría haber sido hasta 20 años y, de ser así, se podría haber investigado porque todavía estaba en plazo, pero bueno, en ese momento la Fiscalía que era la única que ejercía la acción penal entendió que el máximo de la pena de los delitos aplicados era 12 años. La causa indefectiblemente estaba prescripta.

- Según lo que me comentaste ¿vos no estabas con él cuando denunció?

- Yo me enteré a posteriori, él decide efectuar la denuncia como parte de su sanación. Hablé con varios psicólogos y psiquiatras que me dijeron que se empieza por lo más oscuro, lo más duro, los mecanismos de la mente son bastante complicados, pero hemos visto y de hecho está en tela de juicio hoy en día. La prescripción respecto de los abusos sexuales se entiende que son parte asimilable a lo que sería una tortura, entonces si se entiende como una tortura es de carácter imprescriptible, los delitos sexuales alguna parte entiende de que son como asimilables a la tortura y no deberían prescribir.

-Frente a la prescripción ¿se puede hacer algo?

- En principio nada, había una cosa que se llama el “Juicio por la Verdad” es hacer un juicio, una ficción jurídica, lo cual no va a tener ninguna vincularidad o ninguna ejecutoriedad. Razón por lo cual, la única cosa que podía hacer era someterse a los estragos en escarnio público contar todo esto que fue bastante difícil para no tener ninguna condena.