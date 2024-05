El duro cruce entre Valeria Sampedro y Jey Mammon en la mesa de Juana Viale: “No es inocencia”

Juana Viale volvió a conducir su programa “Almorzando con Juana” tras estar varias semanas ausente por un viaje que realizó por el océano mientras la reemplazaba su abuela Mirtha Legrand. En la cual tuvo de invitados a Valeria Sampedro, Jey Mammon, Aníbal Pachano, Nacho Otero y Mirta Verbuch.

La presencia de Jey Mammon era muy esperada, ya que fue su primera aparición en las cámaras de televisión después del difícil año que pasó. En 2023, el humorista debió dejar todos sus proyectos exitosos en televisión tras recibir una denuncia tanto judicial como pública por parte de Lucas Benvenuto por abuso sexual. Lo que generó fuertes repercusiones en la prensa y lo que llevó a que se aleje del país.

Cruce entre Jey Mammon y Valeria Sampedro. (Foto captura)

La palabra de Jey Mammon y el enfrentamiento con Valeria Sampedro

En el momento en que Juana le da la palabra a Jey, él cuenta cómo vivió lo que le pasó y volvió a señalar su inocencia: “Fue una relación consentida que tuvimos. Duró muchos años. Nos conocimos en un boliche. La causa prescribió. Yo siempre sostuve que no sucedió porque lo que él denunció en su momento fue algo que no pasó. Él denunció una edad que no era, denunció hechos contra su voluntad, no consentidos”.

Jay Mammon y Juana Viale, al inicio de la mesaza de este domingo. (Instagram @lamesazarg)

“Decían que yo había perdido un juicio, y que la Justicia había dicho que él nunca había mentido, y no es cierto. Nunca hubo juicio. La demanda que yo presenté se desestimó. No por no presentar pruebas o porque las pruebas no fueran suficientes, sino por cuestiones formales. Entendieron que no se habían presentado suficientes elementos que determinaran cuáles fueron mis perjuicios psicológicos o laborales”, agregó en su relato el exconductor.

Luego habló de la denuncia pública y cómo reaccionaron sus colegas: “Cuando salió la denuncia públicamente hubo una condena de mucha gente. La condena social no la sentí. Para mí es lógico que tengo perjuicios psicológicos, si querés te muestro lo que tomo. El juez no tiene por qué saberlo. Porque si bien soy víctima, no me hago la víctima. Porque es un tema personal y porque tengo mucho respeto por el tema. No hubo abuso, yo le dí amor, contención. Fue una relación, fuimos pareja”.

“El tema de los abusos es extremadamente serio y hay que tomarlo desde ese lugar. Vivimos en una sociedad en donde un testimonio es tomado como la verdad. Además, se han escuchado audios en los que él reconocía esa relación y la edad que tenía. En un momento sentí que tenía que soltar porque la Justicia me declaró inocente”, añadió el humorista.

Frente a esas palabras, la periodista Valeria Sampedro intervino y señaló contundente: “Perdón, necesito intervenir. No es inocencia. Lo que declara la Justicia es que la causa prescribió. Hay una cuestión que excede lo que pueda pensar o entender cada uno. En una causa judicial, en este caso, Lucas denuncia en 2020, no avanza una investigación porque la fiscalía y el juez entienden que pasó mucho tiempo, que el delito es viejo. Ahora, ¿existió el delito? ¿No existió? ¿En algún momento nos vamos a enterar qué pasó? Lo digo como periodista y como parte del movimiento feminista que habla de la cuestión de la víctima. En general no se les cree a las víctimas”.

A lo que Jey Mammon le contestó defendiendo su inocencia: “Por lo general se le cree a la supuesta víctima. La Justicia me declara inocente. Eso no quiere decir que sucedió o no, tenés razón. Pero, afortunadamente, la sociedad escucha al denunciante y ya lo llama víctima y no sé si eso es afortunado. Y acá muchísimos no escucharon”.