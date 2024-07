El abogado de Camila Mayan reveló más detalles sobre la denuncia a Alexis Max Allister: “Es una compensación económica”

Camila Mayan y Alexis Mac Allister es una historia sin fin. Luego de culminar su relación a fines de 2022, se han revelado más detalles de su sorpresiva ruptura.

“Me voy de donde yo vivía y me traigo acá a la Argentina lo que puedo. Había un montón de cosas que eran solo mías, que no compartíamos, digamos, sino libros, accesorios, esas cosas. Lo dejé guardado en un cuarto que hacía de escritorio y después, la señora que iba a limpiar, me puso todo en cajas”, relató la influencer de moda en su programa Patria y Familia.

La vida de Cami Mayan cambió de un día para otro con su ruptura. Es por ello que tomó la decisión de demandar a su pareja por compensación económica.

Para explicar este punto, Ignacio Trimarco, abogado de la influencer, acudió al programa Intrusos para ahondar sobre la solicitud.

La explicación detallada sobre la denuncia de Cami Mayan a Alexis Mac Allister

De acuerdo con el letrado, la modelo estaría solicitando un resarcimiento económico por los dos años que convivieron juntos. Por tanto, independientemente del éxito del futbolista, esta denuncia abocaría a una ley sancionada por el Congreso de la Nación.

“Hay una polémica respecto a esta ley. Lamentablemente, es una ley que está sancionada por el Congreso y rige para todas las parejas. Les guste o no les guste. Sea con un ídolo o un empresario. Esta ley tiene que ver con una perspectiva de género, con proteger a la parte más débil de una pareja que no formalizó un casamiento”, sentenció Trimarco sobre la ley que ampara la denuncia de Mayan.

Seguidamente, el abogado sentenció que Mayan cumpliría con los requisitos de la medida porque vivió con el futbolista por dos años y realizó el pedido seis meses después de su ruptura.

Camila Mayan y Alexis Mac Allister están en pareja desde 2018 y viven juntos en Londres. Foto: @camimayan

“La convivencia mayor a dos años, pública, notoria y pacífica, es uno de los requisitos. Para iniciar el reclamo, debe ser antes de que se cumplan los seis meses de la separación”, recalcó el defensor de Camila Mayan.

Finalmente, Trimarco aseveró que la investigación comenzó hace más de un año y que ellos no habían filtrado la información porque querían evitar la mediatización.

La exnovia de Alexis Mac Allister deslumbró con su atuendazo de trasparencias.

“Esta causa empezó hace más de un año y medio. De nuestra parte, nunca dijimos nada ni se informó nada (...) Lo que pide (Cami) es confidencial, como toda causa de familia. Pero, es una compensación económica”, destacó el abogado.