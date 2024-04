Desde Lali hasta Ricardo Darín: así se manifestaron los famosos por la Marcha Universitaria

El 23 de abril de 2024 quedará marcado como una de las fechas célebres en movilizaciones. Hoy se celebró la Marcha Universitaria en reclamo al recorte presupuestario en las casas de estudio. La movilización estará compuesta por estudiantes y diferentes organizaciones políticas o gremios como la CGT.

La manifestación se celebró desde las 15:30 de este martes y comenzó desde el Congreso a Plaza de Mayo. Ahí, se leerá un documento en la Casa Rosada que prevén que se trate sobre el rechazo al nuevo presupuesto.

Ahora bien, la Marcha Universitaria ha conformado diferentes posturas entre diferentes personalidades. Una de ellas son los famosos, quienes no dudaron en expresar su opinión ante este posible momento bisagra.

Cuál ha sido la respuesta de los famosos a la Marcha Universitaria

Entre los artistas que han brindado su opinión ha sido la cantante Hilda Lizarazu. La misma formó parte de la manifestación en compañía de su hija Mila Folino. “Apoyando la educación pública de calidad y gratuita”, escribió la cantante agregando una foto de ella con su hija y dos personas más.

Hilda Lizarazu formando parte de la Marcha Universitaria. Foto: @HildaLizara

Seguidamente, otra de las personas que brindaron su opinión fue Dalma Maradona, A través de sus redes sociales, decidió callar a sus seguidores al entablar que ella se recibió en una universidad pública y que pese a ello, considera que es importante defender la educación gratuita.

Postura de Dalma Maradona. Foto: @dalma

“Para los ‘curiosos’ que me preguntan si alguna vez pisé la universidad pública para opinar como opino, les cuento que no solo la pisé, sino que tuve la fortuna de cursar durante cinco años y recibirme ahí”. Igual no se necesita haber ido a la universidad pública para sentir la necesidad de defenderla. En este caso, orgullosa de haber sido parte”, entabló con fuerza la hija de Diego Maradona.

En el caso de Lali Espósito, decidió apoyar la Marcha Universitaria de forma indirecta. En este sentido, publicó un fragmento de su videoclip “La Ligera” que se realizó en una institución educativa.

Desde otro aspecto, Ricardo Darín, Thelma Fardín y Emiliano Brancciari también entablaron su postura a favor de la marcha al compartir la imagen simbólica de la marcha.

Ricardo Darín brindó su postura por la Marcha Universitaria. Foto: @ricardodarinok

Finalmente, Dillom destacó una pequeña imagen para brindar su apoyo a la marcha. La misma es una foto de él pequeño con la frase: “Educación Pública siempre”.