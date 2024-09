Darío Barassi abrió su corazón y contó su difícil momento: “No logro procesar”

Darío Barassi es uno de los conductores más queridos por todos, con un carisma único y humor conquistó al público con sus programas de entretenimiento como “100 argentinos dicen” y “Ahora caigo”. A pesar de su éxito indiscutido en la conducción, el famoso dio un paso al costado y dejo el ciclo que sale al aire por El Trece, esto llevó a que muchos lo relacionaran con su salud, pero en realidad contó que es por otro trabajo.

Hace un tiempo que el conductor preocupa a sus fanáticos cuando comparte fotos desde la clínica médica o realizándose algún control. Sin embargo, Darío Barassi contó en varias oportunidades que está bien y que solo son controles de rutina que debe seguir eventualmente.

El conductor viene de atravesar momentos difíciles y sobre todo la gran pérdida que fue para él la muerte de su madre, quien falleció en noviembre pasado. Barassi contó en el programa de radio Agárrate Catalina que aún sigue atravesando el duelo y cómo le afecta esto su vida cotidiana.

Darío Barassi habló del complicado momento que vive

El actor y conductor reveló que su esposa y dos hijas son el gran apoyo y sostén para su vida, en especial cuando son momentos difíciles que le recuerdan a su madre. “Estuve aterrorizado, especialmente por mi trabajo como actor y conductor. Aunque me considero emocionalmente inteligente, cuando no logro procesar algo, el cuerpo me pasa factura”, comentó Barassi sobre la cirugía de la voz que se hizo.

Darío Barassi

“Cuerpo me dice que no se puede ser el mejor padre, el mejor marido, el mejor conductor. Ahora estoy viendo lo de mis cervicales, estoy mejor de las dos cosas igual”, contó en conductor.

“Estoy en un proceso de soltar, de abrazar y seguir adelante”, agregó Darío Barassi. Luego habló de cómo lleva el duelo y su trabajo de exponerse a la gente: “Con la ausencia de mi mamá, no me surge hacer humor como antes. Está bien, es respetable. Pasó muy poco tiempo”.

“Afortunadamente tengo muchas propuestas, pero no siento la obligación de forzarme. En estas semanas me refugié en mi hogar, necesité detenerme un poco”, agregó sobre su trabajo y la pausa que puso en este momento.