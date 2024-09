“Me mataron”: Darío Barassi se sinceró en los Martín Fierro sobre su salud

El talentoso conductor de la televisión argentina, Darío Barassi estuvo presente en los Martin Fierro y hablo con los medios sobre la noche de gala que se estaba por dar y sobre su situación de salud, un tema que preocupó a muchas personas que admiran al actor.

Qué dijo Barassi en los Martín Fierro

En diálogo con muchos medios y Vía País, el multifacético se refirió a los galardones que se estaban por dar en el Hotel Hilton de Puerto Madero con su característico tono humorístico: “Todas las expectativas, me quiero ganar todo, pasarla bien, comer rico, ver amigos, cerrar contratos, todo eso junto”.

Martín Fierro 2024: los mejores memes se los llevó Darío Barassi (Captura de pantalla)

Además, habló sobre su estado de salud, un tema que fue noticia durante los últimos días que se potenció por su decisión de dar un paso al costado en Ahora Caigo: “Me mataron, el medio me dio muerto. Estoy perfecto, no tuve ninguna internación, son cervicales, estuve mareado un par de programas y simplemente una rectificación cervical, ya está resuelto, estoy laburando a pleno”.

El discurso de Darío Barassi tras ganar en los Martín Fierro

A pesar de no ganar el premio a “Mejor Conductor”, que fue por segundo año consecutivo para Santiago del Moro y su labor en Gran Hermano, el sanjuanino se llevó el Martín Fierro junto a “Ahora Caigo”, en la categoría de Entretenimiento. Los otros dos nominados eran “Los 8 Escalones”, conducido por Guido Kaczka y “Pasapalabra Especial Famosos” por Iván de Pineda.

Arriba del escenario, cuando pasó a buscar la estatuilla, Darío Barassi le dedico el premio a su mamá, que falleció el año pasado: “En nivel personal a mi mujer, que es una bomba total y está ahí acompañándome, como siempre, a mis hijas que las amo con el alma”.

Luego en Instagram escribió un texto más largo y recordó a su madre que falleció el año pasado: “Despedir de a poco a la vieja con una enfermedad terminal fue letal. Me destruyó el alma y aún pago secuelas. Y el ejercicio de la conducción y este programa fueron mi vía de escape, mi asilo. Por eso quería ganarlo, porque dejé todo lo que tenía en cada programa”.