Darío Barassi fue internado de urgencia y reveló detalles de su estado de salud: “Voy a morir...”

Darío Barassi es uno de los conductores que logró ganarse el corazón de los televidentes muy rápidamente. Actualmente está a cargo de Ahora Caigo (eltrece), un formato de preguntas y respuestas que está teniendo muy buenos números a nivel rating. Pero Barassi no es solo una estrella de la televisión, sino también de las redes sociales.

Tan solo en Instagram, Darío tiene más de 4.9 millones de seguidores que esperan ansiosos cada nuevo posteo del actor y conductor. Allí, Barassi comparte fotos con sus hijas y su esposa, con largos textos donde les expresa su amor. También publica cuestiones que que tienen que ver con su trabajo y esta vez preocupó al contar que estaba internado.

Darío Barassi está al mando de Ahora Caigo, el programa de El Trece.

Por qué internaron de urgencia a Darío Barassi

Durante la jornada del jueves, Darío Barassi compartió una foto en sus historias de Instagram que llamó la atención entre sus fanáticos de la red social. Y es que se lo veía al conductor acostado en la cama de una clínica y con ciertos artefactos que lo estaban monitoreando. “Ay Diosito ya llevame. Nada grave, control nomás”, escribió el actor.

Darío Barassi preocupó al contar que estaba internado. Foto: Instagram

Esta foto dejó sorprendidos a sus seguidores y, para dejarlos más tranquilos, Barassi dio explicaciones de lo que le había pasado: “De vuelve en casa, harto del tema estrés y el cansancio, pero bueno. Estoy perfecto, en casa. Sí, me tomé el día. Fui a grabar y tuve una subidita de presión, me mareé un poquito”.

“Una ambulancia me chequeó, me controlaron todo, salió perfecto e hicimos cosas de rutina. Seguramente me ocupe de profundizar un poco más, pero nunca tuve presión alta, hoy sí, y por eso decidimos suspender”, aclaró Darío.

Luego, fiel a su estilo, concluyó: “Voy a morir pero espero que no ahora, por favor no que el sábado es el cumpleaños de Inés. Gracias por la preocupación, estamos bien”, bromeó al concluir con el video.