En las últimas horas, el nombre de Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, ha sido tendencia en las redes debido a los dichos de Mar Tarrés, quien se refirió a la exposición que el pequeño ha tenido en su vida.

Tarrés señaló que está en desacuerdo con que los famosos compartan fotos de sus hijos en las redes sociales, ya que exponen a los chiquitos a perder su privacidad.

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio. (Foto: Instagram)

Todo ocurrió en diálogo con Juan Etchegoyen, en Mitre Live, donde ella se refirió a una anécdota relacionada con el hijo del productor teatral y un recorrido que hizo con él en la vía pública.

“No me parece buena la exposición de los más chiquitos, en el caso de mis sobrinos subo muy poco a las redes porque son chiquititos y ellos no eligen. Te voy a contar una anécdota que me pasó con el hijo de Flavio Mendoza”, comenzó así su relato.

El pequeño de Flavio Mendoza es bastante conocido y tiene una popularidad en aumento. Foto: Yanina Aguirre

“Me llamó un amigo de Flavio y me dijo que estaba con el nene. Nosotros habíamos quedado en salir un rato y me preguntó si me jodía que viniera con Dionisio porque estaba con él... Y yo le dije que no me molestaba. Al contrario, lo pasamos a buscar al nenito, precioso y supereducado, es una luz”, explicó.

Luego dio detalles de la situación que vivió con Dionisio: “Me dio pena cómo la gente nos paraba en la calle. Se quería sacar una foto con él, un nene que tiene que tener una infancia libre y me partió al medio el corazón... Encima la gente lo confundía con el hijo de Marley y le decía Mirko”.

Cuál fue la reacción de Flavio Mendoza cuando Dionisio le preguntó por su mamá

En una entrevista con Intrusos hace ya un tiempo, Flavio reveló su reacción cuando Dionisio le consultó sobre su mamá.

Flavio Mendoza junto a su hijo, Dionisio Foto: Instagram/ @mendozaflavio

“Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”, comenzó contando Flavio Mendoza.

Luego, el bailarín le explicó a Dionisio que los nenes pueden tener “mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás”.