Flavio Mendoza abrió las puertas de su casa y mostró cómo es la enorme propiedad que le compró a Julio Bocca. Lizy Tagliani, integrante de Perros de la Calle (Urbana Play), visitó el hogar que el artista comparte con su hijo Dionisio y mostró todos los detalles de la vivienda.

“Vivo en Palermo Soho. A mí no me gustó nunca la idea de vivir en barrios privados, nunca me gustó salir del teatro y tener que viajar, manejar solo”, contó el coreógrafo sobre la elección de la zona para instalarse con su chico de tres años.

“Esta casa era de Julio Bocca, y cuando la encontré dije ‘wow, era lo que quería’. Está en pleno centro, tenés un poco de patio y me vino bárbaro porque tengo todo al toque”, explicó sobre la propiedad, que tiene dos pisos, un parque con jardín y pileta, una zona de juegos y un gran gimnasio.

Según contó el creador del “Circo del Ánima”, aunque quedó cautivado por el diseño de la casa, tuvo que contratar a un arquitecto para hacer remodelaciones en todos los espacios, ajustadas a sus necesidades y preferencias.

“El arquitecto quería tirar un árbol y yo le dije que no, que lo dejara en el medio (del jardín), porque da unas paltas increíbles, que con al precio al que están, un día me voy a poner en la puerta a vender. Vivo bajando paltas para todo el mundo”, contó, divertido.

Además del paseo por la vivienda, el bailarín reveló algunas intimidades sobre su vida privada. Por ejemplo, confesó que a menudo tiene problemas para conciliar el sueño por culpa de sus perros, que lo despiertan con sus incesantes ladridos e intentos de subirse a su cama.

Por último, Flavio Mendoza que reveló que a pesar de la comodidad de su hogar que no está lejos de su lugar de trabajo, durante las vacaciones de invierno tuvo que dormir más de una vez en el tráiler de su circo en Parque Sarmiento, y que lo disfrutó.

“Esa parte de la crianza al aire libre me gusta. En estas vacaciones me quedé a dormir y Dionisio corría por todos lados y eso en la Ciudad no sucede con los nenes”, explicó.