A pocos días de haber celebrado el cumpleaños nro. 4 de Dionisio, Flavio Mendoza se refirió a la profunda conversación que tuvo con el pequeño pese a su corta edad. El niño, con mucha curiosidad le preguntó a su papá si tenía mamá, lo que derivó en un tierno y conmovedor momento.

Flavio Mendoza junto a su hijo, Dionisio Foto: Instagram/ @mendozaflavio

La profunda conversación de Flavio Mendoza con su hijo Dionisio

En una entrevista, Flavio Mendoza contó tras celebrar el cumpleaños de su pequeño hijo Dionisio que, el mismo, le preguntó sobre si tenía una mamá: “Él antes decía ‘yo tengo papá’ y un día él me preguntó ‘papá, ¿yo tengo mamá?’. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo ‘ah’, y quedó ahí”.

De todas formas, Flavio continuó dando detalles de la conversación diciendo que, “Todavía no le expliqué cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Le dije ‘no tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, u otros solo mamás”.

Ante la breve explicación del productor teatral, resulta muy interesante la reacción del pequeño quien, muy maduro para su corta edad, expresó “Ah, como la tía Patri”, quien recordemos es la hermana de Flavio que se encuentra en pareja con una mujer con quien formó una familia.