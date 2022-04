En una entrevista con “Intrusos”, Flavio Mendoza habló sobre su trabajo, el amor y la familia. Además de contar lo bien que está con su novio, Waldo Gómez, relató la relación que tiene con su hijo, Dionisio. Ante la pregunta por su mamá, reveló que tuvieron una conversación muy natural y que lo entendió.

Flavio Mendoza junto a su hijo Dionisio. Foto: Flavio Mendoza

Dionisio fue concebido por vientre subrogado. A medida que los niños crecen, se les puede generar la pregunta sobre su origen. Marcela Tauro le preguntó a Mendoza si su hijo ya le había preguntado por su mamá. El bailarín dijo que ya lo hablaron, pero que aún no le explicó exactamente cómo nació.

ID:6844453 entrega de los premios Carlos al teatro en Carlos Paz flavio mendoza y dionisio Yanina Aguirre Foto: Yanina Aguirre

“Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”, comenzó contando Flavio Mendoza. Luego, el bailarín le explicó a Dionisio que los nenes pueden tener “mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás”.

Flavio habló sobre Dionisio en Intrusos Foto: América

Dionisio mencionó a una de sus tías, que según explicó el coreógrafo, tiene un hijo con otra mujer. “Hay que contarles y explicarles todo de una forma supernatural, porque los chicos absorben todo”, manifestó Flavio Mendoza. El bailarín contó que siempre le hizo ruido las diferencias de sexos que hace la sociedad y que pueden llegar a confundir a los niños.

“El otro día a Dionisio le hice trencitas y me decía: ‘Papá me hacés un peinado de nena’. Le expliqué que las trencitas son para los que se lo quieren hacer. Pero eso sale de la tele”, reflexionó Flavio Mendoza. En el futuro, le explicará con más detalle cómo fue la forma en que deseó tenerlo y cómo llegó al mundo. Acaba de cumplir cuatro años.

Flavio Mendoza quiere tener otro hijo

El bailarín está en pareja hace un año y medio con Waldo Gómez. Actualmente viven juntos y Mendoza explicó que él ya se siente “padre” de Dionisio porque tienen una hermosa relación. Sin embargo, él quiere tener su propio hijo con Flavio.

Waldo, el novio de Flavio, se lleva muy bien con Dionisio Foto: Web

Maite Peñoñori le preguntó si a él le gustaría tener otro. El coreógrafo confesó que durante la pandemia se le fue la idea de la cabeza, pero ahora tiene ganas junto a Waldo. Sin embargo, es Dionisio quien no quiere saber nada con tener un hermanito.